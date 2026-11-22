Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона с призывом соблюдать осторожность на дорогах — погодные условия остаются сложными. Причиной опасной ситуации стал прошедший накануне ледяной дождь, который привел к сильному гололеду; в ряде районов также выпал снег. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для борьбы с последствиями непогоды дорожные и коммунальные службы активно вели работы в течение суток. На региональных трассах задействовали 125 единиц спецтехники и израсходовали 94,5 кубометра песко-соляной смеси. На федеральных дорогах работали 25 снегоуборочных машин, при этом было использовано 460 тонн противогололедных материалов.

По данным синоптиков, сегодня в Свердловской области сохраняется высокая вероятность осадков. Региональные и муниципальные службы должны оставаться в состоянии готовности и оперативно реагировать на любые изменения погоды, подчеркнул губернатор.

«Уважаемые уральцы! Прошу и водителей, и пешеходов соблюдать осторожность, ориентироваться на данные синоптиков, дорожную обстановку и погодные условия при планировании поездок. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться в экстренную службу по номеру 112», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Полевском тракте из-за неучтенных погодных условий произошла цепочка ДТП с участием семи машин.