В Екатеринбурге на 15‑м километре Полевского тракта накануне вечером произошла серия взаимосвязанных дорожно‑транспортных происшествий. В общей сложности в инцидентах пострадали семь автомобилей. Об этом «ОГ» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, первопричиной цепочки столкновений стал водитель автомобиля «Фольксваген Поло». Двигаясь со стороны поселка Горный Щит в третьей полосе, он не учел дорожные и погодные условия, выбрал скорость, при которой не смог сохранять полный контроль над машиной, и врезался в стоящий КАМАЗ.

Удар спровоцировал смещение грузовика из среднего ряда в правый, где в него въехал автомобиль «ФАВ», ехавший в попутном направлении. При резком торможении «ФАВ» ушел из правой полосы в крайнюю левую, после чего в него последовательно врезались «Хендэ IX 35», «Омода» и «Киа».

В результате аварии травмы получили водитель «Фольксваген Поло» и трое его пассажиров. 33‑летнюю женщину с травмой живота госпитализировали в ЦГБ №36, двоих несовершеннолетних пассажиров с травмами головы — в ДГБ №9. Отмечается, что дети находились на задних сиденьях и были пристегнуты ремнями безопасности — это могло снизить тяжесть последствий. Остальные участники ДТП не пострадали.

Сотрудники ГИБДД установили личности водителей. За рулем «Фольксваген Поло» находился 42‑летний мужчина со стажем 24 года, который в 2026 году уже 11 раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование не выявило у него состояния опьянения. Водитель КАМАЗа — 33‑летний мужчина со стажем 12 лет, ранее привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД 100 раз. Его освидетельствование также показало отрицательный результат.

На месте происшествия автоинспекторы провели осмотр, опросили очевидцев, восстановили движение транспорта и продолжают проверку по факту ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными в сложных погодных условиях, выбирать безопасную скорость и учитывать ограниченную видимость в темное время суток. Соблюдение этих правил — важный фактор защиты всех участников дорожного движения, в том числе пассажиров.

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