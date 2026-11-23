В Екатеринбурге отменяются ограничения горячего водоснабжения с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и центральных районах города. Меру хотели ввести в связи с аварийно‑восстановительными работами на водоводе, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС.

«Ремонт трубопровода холодной воды пройдет без сокращения её подачи на Среднеуральскую ГРЭС. Станция, в свою очередь, сможет нагреть необходимый объем воды для подачи потребителям по сетям Екатеринбургской теплосетевой компании. УК и ТСЖ получат уведомления о снятии ограничений», – сообщили в МУП «Водоканал».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в ряде районов Екатеринбурга временно ограничат подачу горячей воды.