Специалисты СОКБ №1 успешно прооперировали 58-летнего жителя Ирбита. Из-за выраженного поражения коронарных артерий мужчине грозил инфаркт миокарда, а из-за критической ишемии нижних конечностей – ампутация обеих ног. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Проблемы с ногами у 58-летнего жителя Ирбита Владимира Пупышева начались давно и постепенно усугублялись – из-за болей последние полгода мужчина мог спать только сидя. Когда одна нога отнялась и начала чернеть, он наконец-то решился на госпитализацию.

В СОКБ №1 в ходе обследования, помимо критической ишемии нижних конечностей, у пациента выявили выраженное поражение коронарных артерий. Одномоментная операция в данном случае была бы слишком травматичной для организма из-за риска инфаркта миокарда. Поэтому было принято решение разделить лечение на этапы.

«Так как у пациента выявили крайне тяжелую степень поражения коронарных артерий, в связи с чем был очень высок риск инфаркта миокарда, сначала решили выполнить аортокоронарное шунтирование, затем в кратчайшие сроки провести операцию по восстановлению кровоснабжения нижних конечностей», – объяснил сердечно-сосудистый хирург СОКБ №1 Алексей Гасников.

Во время первой операции врачи создали для крови обходные пути к сердцу, соединив артерию из грудной клетки с двумя основными сосудами сердечной мышцы с помощью специального сосудистого разветвления.

Через несколько дней была проведена вторая операция по восстановлению нормального кровотока в нижних конечностях. Хирурги удалили тромб из главного сосуда (аорты) и установили раздвоенный Y-образный протез, который направил кровь в обход закупорки – отдельно к правой и левой ноге.

Несмотря на очень высокие риски, вмешательство прошло успешно. Спустя две недели пациента выписали из отделения. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Риска потери конечностей и инфаркта больше нет.

Напомним, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в автопарк свердловского госпиталя для ветеранов войн поступил новый транспорт.