С октября 2021 года в Свердловской области активно развивается газификация. Построено свыше 3,5 тыс. километров газопроводов, что создало техническую возможность для подключения более 94 тыс. домовладений. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В настоящее время газ уже подведен к границам 76,7 тыс. земельных участков. Почти 53 тыс. частных домов перешли на голубое топливо.

«Мы последовательно расширяем возможности для подключения: строим новые сети, развиваем газотранспортную инфраструктуру и предусматриваем меры поддержки для тех, кому необходима помощь при проведении газа непосредственно в дом», – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сейчас строят еще около 2,8 тыс. газопроводов. Они позволят подключить порядка 20 тыс. домов. Проектирование сетей ведется еще для 13,5 тыс. домовладений.

Регион также помогает жителям с расходами на газификацию. В 2026 году на эти цели направлено более 1 млрд рублей. За время действия программы мерами поддержки воспользовались свыше 26,6 тыс. свердловчан. Благодаря догазификации жилищные условия улучшили более 200 тыс. жителей региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что поселок Троицкий в Свердловской области газифицировали на два года раньше срока.