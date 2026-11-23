Около 10 километров новых труб проложат в Малышевском муниципальном округе в рамках программы догазификации. Подрядчики уже вернулись на объекты в поселке Изумруд и ведут работы бестраншейным способом, чтобы сохранить дороги и благоустройство. Об этом рассказала глава муниципалитета Мария Рубцова.

Для прокладки коммуникаций специалисты используют метод горизонтально направленного бурения. Вместо рытья длинных траншей рабочие делают точечные проколы и протягивают трубы под землей. Такой подход помогает свести к минимуму вскрытие грунта, уберечь асфальт, газоны и подъезды к частным домам, а также избавить жителей от лишних неудобств во время стройки.

«На сегодняшний день в рамках программы догазификации в округе к газу подключено 218 индивидуальных жилых домов, восемь из них – в поселке Изумруд. Еще девять домо­владений уже готовы к подключению в ближайшие дни, в том числе три в Изумруде. Напомню, что для участия в программе и заключения договора на догазификацию необходимо подать заявку», – отметила Мария Рубцова.

Оформить документы на бесплатное подведение газа до границ земельного участка собственники могут дистанционно – через портал «Госуслуги» или официальный сайт Единого оператора газификации. Также заявки принимают очно в клиентском центре газораспределительной организации и в офисах МФЦ. Для подачи обращения понадобятся правоустанавливающие документы на дом и участок, паспорт, СНИЛС и ситуационный план.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Ирбитском районе ускоряют расчистку рек, чтобы минимизировать риски паводка.