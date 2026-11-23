В серовском дворовом клубе «Юность» Центра «Эдельвейс» заработала образовательная площадка «Профи-навигатор». Проект стоимостью 1,45 млн рублей реализовали по программе инициативного бюджетирования на средства областного и местного бюджетов, а также при финансовой поддержке активных родителей, партнеров и Серовского механического завода. Это уже вторая площадка в Серовском муниципальном округе, созданная в рамках программы.

На выделенные средства для клуба приобрели интерактивный комплекс «Профессиум». Программа ранней профориентации рассчитана на четыре года обучения и в игровой форме знакомит детей и подростков с 23 специальностями — от фермера до программиста. Пространство разделили с учетом возраста ребят. Для малышей подготовили обучающие карточки, буклеты и мультимедийный центр с персонажами Олей и Колей. А для школьников постарше установили «Волшебный экран», «Магазин профессий» и очки виртуальной реальности, позволяющие изнутри погрузиться в специфику разных профессий. На открытии площадки VR-симулятор лично опробовали не только дети, но и взрослые, в том числе глава Серовского муниципального округа Александр Вовяков. Также представители Серовского механического завода подарили клубу фирменное лото, выпущенное к 95-летию предприятия.

«Участие жителей в программе инициативного бюджетирования позволяет создавать современные условия для развития подрастающего поколения, а всесторонне развитые дети — прочная основа будущего нашего округа», — отметил Александр Вовяков.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в поселке Изумруд возобновили строительство распределительных газовых сетей.