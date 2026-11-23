В Привокзальном районе Новоуральска после комплексного благоустройства открыли общественную территорию – эспланаду 9-го микрорайона. Пространство преобразилось по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе Всероссийского рейтингового голосования за обновление этой площадки высказались более 13 тысяч жителей – 64% от общего числа участников.

Работы на объекте велись с апреля 2025 года по ноябрь 2026 года. Общая стоимость проекта составила 98 млн рублей: 72,7 млн рублей направили из федерального и областного бюджетов, еще 25,3 млн рублей – из местной казны.

На обновленной эспланаде обустроили зону отдыха с подвесными качелями под навесом, скамейками и столами, установили светомузыкальный фонтанный комплекс и велопарковку. Кроме того, на территории появился кинетический арт-объект «Цветок», который приводится в движение энергией ветра, и модульный туалет. Особое внимание уделили доступности и безопасности среды: здесь обновили пешеходные дорожки, оборудовали удобные лестницы и спуски для маломобильных граждан, провели озеленение, а также смонтировали современное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

За качеством благоустройства следили члены общественной муниципальной комиссии. Вместе с инициативной группой горожан они регулярно выезжали на объект, контролировали ход работ и фиксировали необходимые доработки.

«Это не просто объект благоустройства, а пространство, созданное по запросу самих жителей. Результаты рейтингового голосования – прямое подтверждение того, что людям нужна комфортная, современная и доступная среда», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов на церемонии открытия.

Обновление эспланады стало частью комплексного развития Привокзального района – исторических ворот Новоуральска. Ранее, в 2025 году, по инициативе горожан здесь также благоустроили сквер Революции. Определять приоритеты городского развития жителям помогают народная программа «Радиус доверия» и Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Серове открылось интерактивное пространство для профориентации.