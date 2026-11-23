В Свердловской области с 16 по 22 ноября на свет появились 580 малышей. Девочек родилось больше, чем мальчиков, сообщили «ОГ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Всего за неделю родились 277 мальчиков и 303 девочки, из них шесть пар близнецов. Одной из мам стала жительница поселка Арти, которая родила в Областном перинатальном центре Екатеринбурга.

«Роды прошли мягко. Весь персонал вежливый и внимательный. Отдельная благодарность акушеру Каус Артуру Сергеевичу, принимавшему роды, за профессионализм, чуткость и невероятную поддержку в родах», — рассказала Виктория Стахеева.

За неделю уральские медики приняли 359 родов в перинатальных центрах Екатеринбурга, 121 роды в межмуниципальных центрах, 120 родов прошли в родильных домах иного уровня.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Верхней Пышме запустили арт-проект на фасаде роддома.