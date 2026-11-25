Ключи от нового жилья получили 230 детей-сирот из Нижнего Тагила, Сухого Лога и Богдановича. Квартиры предоставлены в рамках действующей в регионе государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Собственное жилье — это фундамент для стабильной и самостоятельной жизни. В Свердловской области мы системно решаем жилищный вопрос детей-сирот: с начала 2026 года новые квартиры получили уже более 850 ребят, а сейчас в регионе по моему поручению возводятся 14 многоквартирных домов для льготников. Только в этих двух проектах в Нижнем Тагиле и Сухом Логу новоселами стали 230 человек, и работа по строительству новых объектов в муниципалитетах продолжается с заделом на 2027 год», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Нижнем Тагиле для 210 новоселов возвели десятиэтажный крупнопанельный дом на улице Булата Окуджавы. Общая площадь квартир составила 6,8 тыс. квадратных метра, а объем инвестиций по госконтрактам достиг почти 627,23 млн рублей. Жилье сдано с чистовой отделкой — в квартирах смонтированы натяжные потолки и ламинат, на кухнях установлены электроплиты, есть балконы, радиаторы отопления оснащены терморегуляторами. Дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой, рядом находятся новая школа, детские сады, торговые центры, остановки общественного транспорта, а также лесной массив и Муринские пруды.

В Сухом Логу новоселье отметили 20 детей-сирот из Сухого Лога и Богдановича. Для них построен трехэтажный дом с однокомнатными квартирами общей площадью 672,3 квадратных метра. Фонд жилищного строительства направил на возведение объекта 67,6 млн рублей. Здание обладает высоким классом энергоэффективности и адаптировано к уральскому климату. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены стеклопакеты, металлические входные и деревянные межкомнатные двери, натяжные потолки, на полу постелен линолеум, кухни оборудованы электроплитами, а санузлы — необходимой сантехникой. В шаговой доступности от дома находятся два детских сада, две школы, больница и остановка общественного транспорта.

Строительство жилья для льготных категорий уральцев способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства». На строительство домов Фонд жилищного строительства Свердловской области направил около 695 млн рублей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле строится еще один дом, сдача которого запланирована на 2027 год. Квартиры в нем получат не менее 135 человек. В Сухом Логу приступили к строительству еще двух секций дома. Кроме того, до конца текущего года планируется обеспечить жильем 392 ребенка-сироты из Екатеринбурга.

Ранее «Областная газета» писала, что в Тугулыме вручили ключи от квартир 72 детям-сиротам.