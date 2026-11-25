Подсудность определена неверно, а процесс уже начался? Передать дело в компетентный суд можно, но не по свободному усмотрению: закон устанавливает исчерпывающие основания и обязательную процедуру. В каких случаях передача допустима и что меняется для участников процесса, объясняет наш эксперт Евгений Иванов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева.

Иногда уже после начала судебного процесса выясняется, что спор должен рассматривать другой суд. Конституция России гарантирует каждому право на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом. Поэтому ситуацию, когда дело рассматривается не в том суде, в котором должно, нужно исправлять — и у этого есть строгие правила.

Случаи передачи дел

Дела могут передаваться внутри одной системы судов — из суда общей юрисдикции в другой или из арбитражного суда в другой арбитражный суд того же уровня. Возможна и смена системы судов: из суда общей юрисдикции в арбитражный суд и наоборот.

Закон допускает несколько оснований передачи дел в рамках одной системы судов:

— ответчик, чей адрес ранее не был известен, может попросить направить дело для рассмотрения по его адресу, если изначально оно было возбуждено в другом месте;

— истец и ответчик вместе могут просить суд передать дело в суд по месту нахождения большинства доказательств;

— если дело принято к производству с нарушением правил подсудности (это правило применяется и при передаче дела из суда общей юрисдикции в арбитражный суд и наоборот);

— если после отвода судей или по иным причинам в суде, рассматривающем дело, невозможно сформировать состав судей, который может рассматривать спор.

Суд не вправе произвольно менять подсудность, поэтому передача дела из одного суда в другой в каждом случае требует тщательной проверки.

Порядок передачи дела

Вопрос о передаче дела из одного суда в другой решается по инициативе самого суда и участвующих в деле лиц судебным определением, которое можно обжаловать. Важная деталь: дело не отправят в другой суд сразу же после принятия определения, но только после истечения срока его обжалования. Если дело передается из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, то вначале оно направляется в областной, краевой или приравненный суд того же региона, а тот уже перенаправляет дело в компетентный суд. Во всех иных случаях дело сразу же передается в компетентный суд.

Последствие передачи дела

В России не допускаются споры о подсудности. Поэтому суд, в который поступило дело, обязан принять его к производству, даже если будет считать, что некомпетентен его рассматривать. В этом суде дело подлежит рассмотрению с самого начала, со стадии подготовки к судебному разбирательству — это позволяет участникам процесса обосновать свои требования и возражения перед новым составом судей, которые ранее не были знакомы с делом.

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