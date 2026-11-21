Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем работника налоговых органов Российской Федерации. Он подчеркнул, что в нашем регионе налоговая служба является надёжным партнёром органов власти в реализации эффективной налоговой политики. Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

Налоговые органы являются одним из важнейших гарантов благополучия государства. Наполняя ресурсами бюджеты всех уровней, сотрудники налоговой службы способствуют решению значимых задач экономического развития страны и каждого региона, исполнению всех действующих государственных социальных обязательств.

В Свердловской области налоговая служба является надёжным партнёром органов власти в реализации эффективной налоговой политики. За последние пять лет, с 2021 по 2025 годы, депутаты Законодательного Собрания приняли порядка шестидесяти налоговых законов, в регионе действует большой пакет налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. Высококвалифицированное налоговое администрирование, контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, которые обеспечивают налоговые органы, не только способствуют экономической и социальной стабильности региона, но и влияют на развитие инвестиционной сферы Среднего Урала.

Уважаемые сотрудники налоговых органов! Примите слова глубокой признательности и благодарности за ваш труд! Ваша работа требует профессионализма, ответственности, принципиальности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов на благо Отечества!