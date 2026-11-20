В Царском зале Уральского государственного горного университета состоялась торжественная церемония вручения премии и стипендий губернатора Свердловской области. Награждение, приуроченное ко Дню преподавателя высшей школы, объединило более 140 талантливых студентов, аспирантов и педагогов.

Среди лауреатов – четверо представителей Уральского государственного аграрного университета:

Анна Даут;

Екатерина Барыкина;

Мария Лопатина;

Виктория Харитонова.

Тем весомее каждая из этих наград: конкуренция в этом году заметно выросла. Как отметила заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, заявки подали семь институтов Уральского отделения РАН и 18 вузов – на шесть организаций больше, чем годом ранее. В отборе участвовали 20 профессоров, 34 преподавателя, 67 аспирантов и 200 студентов.

«Свердловская область является одним из лидеров высшего образования в нашей стране, в том числе в сфере поддержки одаренной молодежи. Конкурс этого года показал беспрецедентный рост интереса к научным исследованиям и профессиональному мастерству».

За этими цифрами – конкретные люди и конкретные научные задачи. У Уральскго ГАУ их объединяет одна логика: от здоровья животных – к качеству продуктов на нашем столе.

Анна Даут, аспирантка факультета ветеринарной медицины и экспертизы, изучает репродуктивную систему животных. За два года – 25 научных работ и выступления на 11 международных конференциях.

Екатерина Барыкина, магистрантка факультета биотехнологии и пищевой инженерии, автор более 50 научных публикаций, победитель конкурса «Студент года – 2025» в номинации «Зоотехнолог». Разрабатывает функциональные продукты питания.

Виктория Харитонова, студентка 4 курса факультета биотехнологии и пищевой инженерии, исследует биотехнологические процессы и побеждает во всероссийских научных конкурсах.

Мария Лопатина, студентка 4 курса того же факультета, изучает пищевую продукцию и биотехнологии, публикует научные работы и представляет вуз на всероссийских конкурсах.

«Я горжусь нашими студентами и аспирантами. В этом году все представители УрГАУ достойно представили университет. Мы ставим перед собой цель – в следующем году улучшить результат этого года», – подчеркнул врио ректора УрГАУ Михаил Флягин.

Поздравляем лауреатов и их наставников. У аграрной науки Среднего Урала – молодые лица, и это лучшее подтверждение ее будущего!