18 ноября в Культурно-образовательном центре УрГПУ состоялась торжественная церемония награждения победителей XXVIII конкурса научно-исследовательских работ «Научный Олимп». Уральский государственный аграрный университет представил исследования и завоевал ряд наград.

Масштабное событие объединило молодых ученых из 9 вузов и 9 профессиональных образовательных учреждений Свердловской области. Всего на суд жюри было представлено 134 работы по четырем направлениям: «Гуманитарные науки», «Психолого-педагогические науки», «Технические науки» и «Естественные науки». По итогам 24 участника получили дипломы I, II и III степени, а 45 исследователей были отмечены поощрительными премиями.

Особого внимания заслуживают результаты наших студентов и сотрудников. В направлении «Естественные науки» победителями поощрительной премии стали студентки Агния Чернявская и Мелитина Абдукулова.

В блоке «Технические науки» дипломом поощрительной премии отмечена работа магистранта Сергея Чухарева. Кроме того, благодарственными письмами награждены заведующий кафедрой технологии металлов и ремонта машин Виктор Александров и преподаватель факультета агротехнологий и землеустройства Алина Смирнова (Ничипоренко).

Агния Чернявская представила жюри актуальное исследование на стыке агрономии и IT-технологий.

«Мы изучали возможность использования данных дистанционного зондирования Земли для оценки состояния почв, — делится Агния. — В качестве инструмента использовали вегетационный индекс NDVI, который показывает активность растительности. Данные обрабатывались через платформы точного земледелия OneSoil и ExactFarming. Мы проанализировали три поля в разных районах Свердловской области, чтобы выявить зоны с критически низкой вегетативной активностью. Это позволяет коррелировать данные с эродированными или переувлажненными почвами, чтобы сельхозпредприятия могли применять дифференцированное внесение удобрений и повышать рентабельность».

Студентка отметила, что тема обладает огромным потенциалом: «В сфере точного земледелия еще много неизученного. Мы планируем продолжить работу в этом направлении и обсудим новые шаги с моим научным руководителем Алиной Дмитриевной Смирновой».

Сейчас Уральский государственный аграрный университет ведет разработки по приоритетным направлениям, результаты которых имеют большое значение для Свердловской области и всей страны.

«Успех наших студентов на „Научном Олимпе“ подтверждает высокий уровень подготовки кадров в УрГАУ. Этот конкурс важен тем, что у молодых исследователей формируется критическое мышление — компетенция, значимая для развития агропромышленного комплекса», — отметил врио ректора УрГАУ Михаил Флягин.