Этот курс – авторский образовательный продукт, созданный Уральским кадровым центром, реализующим в Академии программы дополнительного образования. Партнерами вуза в данном проекте стали Российское общество «Знание» и общественная организация «Герои Урала».

По замыслу и содержанию программа «Лектор патриотического просвещения» – пионерская разработка. Ее целевая аудитория – ветераны специальной военной операции и члены их семей. Для них сам процесс обучения и последующая работа в роли лекторов выступают одной из форм ресоциализации и интеграции в мирную жизнь.

Разработчики также исходят из того, что лекции по патриотической тематике воспринимаются гораздо лучше именно из уст тех, кто защищал Родину, чьи близкие пожертвовали во имя этого своим здоровьем и жизнью. Нужно лишь помочь этим людям овладеть ораторскими техниками и вооружить их информацией для того, чтобы их выступления были синтезом личного опыта, эмоций и логической аргументации.

Пятый поток программы реализуется при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области, что, помимо лекций, позволило подготовить для слушателей раздаточные материалы.

Перед началом занятий аудиторию приветствовали директор Президентской академии на Урале Олег Гущин и заместитель директора областного Департамента молодежной политики Василий Берсенев – ветеран СВО, выпускник первого потока программы «Лектор патриотического просвещения».

Программа курса, как и в ходе предыдущих потоков, рассчитана на два дня.

В первый день проходят модельные лекции, которые слушатели смогут целиком или частично использовать в своей лекторской практике. Среди тем – противостояние России и Запада, суверенитет Российской Федерации на международной арене, правда и вымыслы о специальной военной операции, меры социальной поддержки ветеранов СВО. В роли спикеров в этом блоке выступили преподаватель Президентской академии на Урале Игорь Челак и исполнительный директор общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько. Мотивационный мастер-класс провел начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда Президента РФ в УФО Сергей Конев.

Второй день обучения посвящен мастер-классам и практикумам по технике лекционной работы и иным форматам общения с аудиторией.

В рамках пятого потока по программе «Лектор патриотического просвещения» обучается 115 человек. Судя по количеству желающих попасть на этот курс, превышающему возможности вуза, проект продолжает набирать популярность.