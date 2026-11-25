28 ноября в Ханты-Мансийске официально стартует зимняя часть биатлонного сезона для российских спортсменов. Там сначала пройдет первый этап Кубка Содружества, в котором уже традиционно будут принимать участие сильнейшие представители России и Белоруссии, а затем состоится и первый этап Кубка страны. Подробнее о предстоящем сезоне, о том, за кем следить из свердловских спортсменов и какие шансы у представителей региона показать высокие результаты, а также о том, вернутся ли наши спортсмены на международную арену – в материале «Областной газеты».

Что, где, когда

Официально новый сезон стартовал еще в сентябре – летним чемпионатом России в Чебоксарах. Но привычные зимние старты начинаются только сейчас. Уже традиционно в течение сезона состоятся по пять этапов Кубка России и Кубка Содружества – это два основных турнира для российских биатлонистов. Во внутреннем Кубке спортсмены будут представлять свои регионы, а в Кубке Содружества будут сражаться сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии, которые выступят за свои национальные сборные.

Этапы Кубка страны примут, помимо Ханты-Мансийска, Уват, Уфа и Чайковский, а завершится турнир в Златоусте в начале марта 2027 года – там и будут определены обладатели всех индивидуальных наград соревнований. Этапы Кубка Содружества также примут Рязань, Сочи и Раубичи, а завершится турнир в начале апреля в Мурманске.

И это вызывает большие вопросы. В прошлом сезоне заключительный этап турнира тоже был запланирован на эти же даты в Мурманске, но из-за теплой погоды и отсутствия снега, что, в общем-то, неудивительно для апреля, этап проводить не стали, а результаты общего зачета подвели по текущей таблице. И от этого больше всего пострадала лидер женской сборной Свердловской области Наталия Шевченко. Она до последнего вела борьбу с Кристиной Резцовой за победу в общем зачете, но уступила ей всего один балл, который она вполне могла отыграть на этапе в Мурманске.

Также стоить отметить два этапа чемпионата России. Первый из них пройдет в Ижевске с 21 по 24 января, второй и основной – в Ханты-Мансийске с 15 по 21 марта. Гонки чемпионата страны, помимо медалей и призовых, важны с точки зрения формирования престижного рейтинга Союза биатлонистов России: минимум три лучшие гонки с этапов чемпионата России входят в зачет рейтинга СБР. Поэтому старты в Дёмино и Ханты-Мансийске будут не менее важны для отечественных биатлонистов, чем гонки Кубка России и Кубка Содружества.

Чего ждем от свердловчан

Сборная Свердловской области в последние годы занимает лидирующие позиции в отечественном биатлоне. Эстафетные команды, особенно женская, всегда претендуют на награды во всех турнирах, в которых принимают участие. Это же касается и личных гонок, и распределения индивидуальных призов по итогам сезона.

В предстоящем сезоне женская команда, судя по всему, недосчитается своего лидера – Наталии Шевченко. Безусловный лидер женского отечественного биатлона, первый номер рейтинга СБР, победительница общего зачета Кубка России прошлого сезона пропустила подготовку к нынешнему. Ее не было ни на тренировочных сборах с командой, ни на летнем чемпионате России, она также не заявлена на первые этапы Кубка Содружества и Кубка России. Официальную причину ни сама Шевченко, ни Союз биатлонистов России не называет, но еще весной Наталия в интервью намекала на то, что собирается уходить в декрет. Этим сезоном она пожертвовать вполне может, тем более что до международных стартов наших спортсменов пока не допускают. А дальше Наталия собирается возвращаться в спорт и готовиться к отбору на Олимпиаду-2030.

«Как раз этим и займусь (улыбается). Четыре года есть. Есть время и семьей позаниматься, и подготовиться», – сказала Шевченко в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Матч ТВ» в феврале этого года.

Тем не менее женская сборная Свердловской области по-прежнему является одной из сильнейших в стране. В ее составе есть опытная Ирина Казакевич – призер Олимпийских игр в Пекине, есть не менее опытные и более стабильные в плане стрельбы Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

А есть и талантливая молодежь, которая уже вовсю громко заявляет о себе. В прошлом году открытием сезона стала 22-летняя Инна Терещенко, которая завоевала несколько медалей самых крупных турниров и закрепилась в элите российского биатлона. Подтягивается к основной команде и 21-летняя Виолетта Шадрина. Обе, к слову, завоевали золото и серебро в первой же гонке сезона – в спринте летнего чемпионата России. Так что за Инной и Виолеттой нужно пристально следить в предстоящем сезоне.

В мужской сборной региона лидер прежний – Кирилл Бажин. Прошлый сезон получился для свердловчанина крайне успешным и лучшим в карьере. В рейтинге СБР он занял вторую строчку, совсем немного уступив Кариму Халили, побеждал и брал медали на всех крупных стартах сезона. И, что немаловажно, был вожаком в эстафетной четверке сборной региона, где компанию ему составляют свердловские юниоры.

За Бажиным подтягивается и Савелий Коновалов. Лучший молодой спортсмен прошлого сезона в России, как и Инна Терещенко, провел первый полноценный сезон в элите отечественного биатлона и показал себя настоящим бойцом. Вместе с Кириллом он вошел в состав сборной России на первый этап Кубка Содружества нового сезона, что уже говорит о многом.

А что с Кубком мира?

Биатлон пока продолжает оставаться одним из немногих видов спорта, в котором наших спортсменов не допускают до международных стартов ни в каком виде – ни выборочно, ни в нейтральном статусе. Союз биатлонистов России судится с Международным союзом биатлонистов (IBU): еще в декабре прошлого года, по аналогии с другими федерациями, СБР подал иск в спортивный арбитраж (CAS). Слушания прошли в мае этого года, но с итоговым решением в суде не спешат. Как и не спешит допускать россиян до стартов IBU.

«Исполнительный комитет получил от своей мониторинговой группы обновленную информацию о статусе Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ), членство которых приостановлено. Исполнительный комитет принял к сведению этот отчет, статус указанных организаций остался без изменений», – говорится в пресс‑релизе IBU, который был выпущен на прошлой неделе.

По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, в CAS должны вынести решение в течение месяца.

«Пока мы остаемся в числе федераций, которые никак не допущены до международных соревнований. Не может не радовать, что таких становится всё меньше. Скоро год с момента подачи иска в CAS, в марте состоялись слушания. У суда нет точного регламента. Мы сохраняем контакт с нашими швейцарскими юристами, ожидаем решение в ближайшее время. Может, в течение месяца», – сказал Виктор Майгуров.

Ранее «Областная газета» подводила итоги летнего чемпионата России по биатлону.