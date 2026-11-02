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«Урал» остается в гонке лидеров: победа над «Сочи» улучшила позиции «шмелей» в таблице Первой лиги

Футбол
Данил Паливода

Команда Сергея Юрана добыла важные три очка

Матч УРала
Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал», загнавший себя в угол домашними поражениями от «Велеса» и «Нижнего Новгорода», одержал важную выездную победу над «Сочи» и сократил отставание от зоны прямого выхода в Премьер-лигу до одного очка. Победу «шмелям» принес Бертран Фуррье, на этот раз оформивший дубль.

Матч в Сочи имел огромное значение для «Урала». Третье поражение в четырех матчах, да еще и от всех прямых конкурентов в борьбе за выход в Премьер-лигу, могло сильно ударить по амбициям «шмелей» и их наставника Сергея Юрана, который практически после каждой игры повторяет свое обещание – вывести команду в элиту российского футбола. Неудача в игре с сочинцами сулила 15-очковое отставание от «Нижнего Новгорода», который в этом туре катком прошелся по тульскому «Арсеналу» (4:0), и семиочковое отставание от «Сочи».

Так что в гости к принципиальному сопернику екатеринбуржцы летели с максимальным настроем. Матч двух команд, претендующих на повышение в классе, получился жестким в плане единоборств и фолов, и при этом не таким насыщенным на голевые моменты. В первом тайме, за исключением гола Бертрана Фуррье, каких-то опасных подходов к воротам друг друга команды не создали, зато опасных нарушений правил было предостаточно: сочинцы, например, заработали две желтые карточки еще до перерыва. Тем не менее первый тайм остался за «Уралом». Фуррье, выигравший борьбу за место в стартовом составе у Мартина Секулича, замкнул головой отличную передачу Фаниля Сунгатулина и забил во втором матче подряд: с его курьезного гола в ворота «Челябинска» тогда началось спасение ­екатеринбуржцев.

А в начале второго тайма встречи с «Сочи» все тот же Фуррье оформил дубль. Стоит отметить игру молодого Никиты Морозова, который вышел в старте и был крайне активен на своем фланге. Именно его проход и прострел в чужую штрафную площадь позволили Бертрану добить мяч в ворота и увеличить преимущество гостей – 2:0.

Сочинцы попытались вернуться в игру, создали в концовке несколько неплохих моментов, но забить хотя бы один гол хозяева так и не смогли. При этом один из самых опасных моментов у ворот Александра Селихова создал капитан «Урала» Сильвие Бегич, который не­удачно скинул мяч своему голкиперу в руки и едва не привез гол в свои ворота на ровном месте.

«Шмели» справились с поставленной задачей, набрали важные три очка и остаются в борьбе за выход в Премьер-лигу.

«Я доволен самоотдачей, желанием парней. Сейчас сказал: задача была – находить быстрые атаки. Мы их нашли в первом тайме, во втором. Там могли еще забить, неплохие были моменты. В целом хорошая игра двух лидеров. И самое главное – сыграли «на ноль» с командой, которая очень много забивает», – отметил после матча Сергей Юран.

«Урал» благодаря осечке «Торпедо» в матче с «КАМАЗом» (1:1) вышел на чистое третье место в турнирной таблице и сократил отставание от «Сочи» до одного очка. Правда, лидирующий «Нижний Новгород», который в этом сезоне Первой лиги выглядит крайне убедительно, все еще вне зоны досягаемости для уральцев – до него 12 очков. Следующий матч команда Сергея Юрана проведет в Екатеринбурге 8 ноября, в соперниках у «шмелей» будет «Волга».

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, почему матч с «Сочи» важен для команды Сергея Юрана.

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