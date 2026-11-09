«Шмели» на полпути к Премьер-лиге: «Урал» завершил первую половину сезона на второй строчке в таблице

Футбольный клуб «Урал» завершил первую половину сезона уверенной домашней победой над ульяновской «Волгой» (2:0). После спада и поражений в Екатеринбурге от «Велеса» и «Нижнего Новгорода» команда Сергея Юрана выиграла уже третий матч подряд и вновь вернулась на вторую строчку в таблице. Но основная борьба за выход в Премьер-лигу еще впереди: плотность команд зашкаливает, и всего один неудачный матч может отбросить «шмелей» на несколько позиций назад.

Матч с «Волгой» получился для екатеринбуржцев уверенным: такие победы вполне можно назвать победами на классе. Ульяновский коллектив прибыл в Екатеринбург в хорошей форме. «Волга» не проигрывала с конца сентября, перед поездкой к команде Сергея Юрана уверенно разобралась с «Чертаново» в Кубке России, из которого «шмели», например, уже вылетели. Но все это не помогло ей навязать сопротивление «Уралу», которому три очка были необходимы. Особенно на фоне неожиданной осечки «Сочи» в Красноярске – конкурент екатеринбуржцев – проиграл «Енисею» со счетом 0:3 и дал им шанс выйти на чистое второе место в таблице.

Шансом своим «Урал» воспользовался и уже за 20 минут решил исход противостояния. «Шмели» забили два быстрых гола, что, конечно, сказалось на дальнейшем рисунке игры. Сначала Бертран Фуррье точным ударом в нижний угол открыл счет в матче: для француза камерунского происхождения это уже четвертый гол в трех последних матчах, и он закрепился в статусе основного форварда «шмелей». Фуррье же, к слову, мог оформлять и дубль, но с его ударом головой спустя несколько минут после гола голкипер гостей справился, а вот с неожиданным добиванием от защитника «Урала» Виталия Стежко – нет. Стежко забил первый мяч в составе екатеринбуржцев и сделал преимущество своей команды комфортным.

Еще до перерыва «шмели» вполне могли забивать и третий, как, собственно, и после перерыва. Моментов у екатеринбуржцев было больше, чем у гостей, которым нужно было отыгрываться. Но у «Волги» в этом матче мало что получалось, а под занавес встречи гости еще и остались в меньшинстве, похоронив шансы на спасение. «Урал» спокойно довел дело до победы (2:0) и набрал дежурные три очка.

Как справедливо отметил наставник «Урала», в Первой лиге завершился первый круг – прошла ровно половина чемпионата. «Шмели» вернулись на второе место в турнирной таблице, вы­играв три последних матча, что, конечно, не может не радовать екатеринбургских болельщиков. Но при этом вся борьба еще впереди.

Плотность в верхней части турнирной таблицы очень серьезная. Пожалуй, только «Нижний Новгород», лидирующий с 12-очковым преимуществом над «Уралом», может вольготно себя чувствовать – при этом нижегородцы не сбавляют темп и в последнем туре учинили очередной разгром на выезде над костромским «Спартаком» (4:0). Все остальные претенденты на попадание в Премьер-лигу идут по сезону с переменным успехом, в том числе и «Урал».

Перед предыдущей паузой на матчи национальных сборных «шмели» также шли на втором месте, но затем проиграли два домашних матча подряд и откатились на шестую позицию. «Сочи», который взлетел тогда на вторую строчку, в последних двух матчах проиграл «Уралу» и «Енисею» с общим счетом 0:5. «Торпедо», которое в этом туре отметило новоселье и дождалось первой игры на новом домашнем стадионе им. Эдуарда Стрельцова, тоже с большим трудом набирает очки: у москвичей две ничьи в трех последних матчах.

Постепенно именно эта четверка («Нижний Новгород», «Урал», «Сочи» и «Торпедо») начинает отрываться от остальных преследователей, но при этом екатеринбуржцев, идущих вторыми, и москвичей, располагающихся на четвертой строчке, разделяют всего два очка. А прямая путевка в Премьер-лигу на троих остается всего одна – слабо верится, что нынешний «Нижний Новгород» сможет упустить лидерство и растерять запас очков, тем более с такой игрой. Так что для «Урала», как и для «Сочи» с «Торпедо», важна стабильность, которой пока у всей тройки нет.

Сейчас в Первой лиге наступила еще одна пауза на матчи национальных сборных. Чемпионат возобновится только через две недели, и командам предстоит провести еще по четыре матча до зимней паузы. У «Урала» запланирован выезд в Уфу (22 ноября), домашние матчи с тульским «Арсеналом» (26 ноября) и «Шинником» (27–30 ноября) и выездная встреча в Красноярске с «Енисеем» (4–7 декабря).

Ранее «Областная газета» рассказывала о важной победе «Урала» над «Сочи».