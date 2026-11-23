Футбольный клуб «Урал» успешно вернулся в игру после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных. Команда Сергея Юрана обыграла на выезде «Уфу» (2:0) и продлила победную серию до четырех встреч – в нынешнем сезоне для нее это пока рекорд. А осечки прямых конкурентов – «Торпедо» и «Сочи» – позволили екатеринбуржцам укрепиться на второй позиции в таблице, сохраняя при этом матч в запасе.

Предыдущая пауза на игры сборных не пошла «шмелям» на пользу. Тогда после возобновления чемпионата «Урал» проиграл дома «Велесу» и «Нижнему Новгороду» с одинаковым счетом 1:2 и опустился на пятую строчку в турнирной таблице. С тех пор команда Сергея Юрана больше не проигрывала: сперва «Урал» на выезде дожал в дерби «Челябинск» и обыграл в принципиальном матче«Сочи», а после буднично разобрался дома с ульяновской «Волгой».

Продлили победную серию екатеринбуржцы и в матче с «Уфой». Команда из Башкортостана испытывает финансовые сложности: футболисты не получают премиальные уже больше года, в СМИ ходят разговоры о долгах клуба, а опытный голкипер уфимцев Александр Беленов в интервью перед матчем с «Уралом» заявил, что опасается банкротства и исчезновения клуба с футбольной карты страны. С такими вводными могло показаться, что даже в гостях игра для «шмелей» с таким соперником станет легкой прогулкой.

Тем не менее уфимцы оказали более мотивированному «Уралу» серьезное сопротивление. Матч получился типичной встречей Первой лиги: непростые погодные условия и тяжелое поле привели к большому количеству единоборств и свели опасные моменты к минимуму. У команд, пожалуй, было по одному моменту в каждом из таймов, и екатеринбуржцы к реализации своих подошли лучше. Под занавес первого тайма Фаниль Сунгатулин дальним ударом застал врасплох Александра Беленова, а после перерыва Илья Ишков реализовал выход один на один, элегантно перебросив мяч через вратаря хозяев. Уфимцы же свои моменты забить не смогли. Александр Селихов оформил третий «сухарь» подряд – 2:0 в пользу «Урала».

«Немногие увозили из Уфы очки. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, желание. Требования, которые ставит тренерский штаб, ребята выполняют четко. Поэтому в целом, думаю, заслуженно победили. Сейчас проанализируем матч и будем готовиться к домашним играм», – сказал после матча Сергей Юран.

Эта победа стала для «Урала» четвертой подряд – пока лучшая его серия в сезоне. «Шмели» не только сохранили вторую строчку в турнирной таблице, которая дает прямую путевку в Премьер-лигу по итогам сезона, но и упрочили свои позиции. Их главные конкуренты – «Торпедо» и «Сочи» – потеряли очки в этом туре. Москвичи разгромно проиграли на выезде безоговорочному лидеру Первой лиги – «Нижнему Новгороду» (0:3), который сохраняет 12-очковый отрыв от «Урала». А «Сочи» сыграл вничью с «Велесом» (2:2), продлив серию без побед до трех матчей. Преимущество команды Сергея Юрана над «Торпедо» составляет два очка, над «Сочи» – три, и при этом у нее еще есть матч в запасе.

До зимней паузы в чемпионате у «Урала» остается еще три встречи. 26 и 30 ноября «шмели» сыграют дома с тульским «Арсеналом» и ярославским «Шинником». А на заключительную игру 6 декабря команда Сергея Юрана отправится в Красноярск к «Енисею».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «шмели» завершили первый круг на второй строчке в таблице.