В уральской столице увековечат память Евгения Горенбурга — мемориальную доску в его честь разместят на фасаде екатеринбургской гимназии №2. Памятный знак появится рядом с табличкой, посвященной режиссеру Алексею Балабанову: именно в этой гимназии учился продюсер. Торжественное открытие доски запланировано на 13 января — в день рождения Евгения Горенбурга. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евгений Горенбург — заметная фигура уральской культуры: участник Свердловского рок‑клуба, лидер группы «ТОП», продюсер и организатор знаковых фестивалей. Среди его главных проектов — «Старый Новый Рок» (который в этом году вернулся после пятилетнего перерыва), «Уральская ночь музыки», ежегодно собирающая сотни тысяч зрителей, и книжный фестиваль «Красная строка», ставший одним из важнейших литературных событий региона.

Помимо музыкальной и фестивальной деятельности, Евгений Горенбург внес вклад и в спорт: с 1991 года он руководил хоккейным клубом «Динамо-Строитель».

За заслуги перед городом в год 300‑летия Екатеринбурга Евгений Горенбург был награжден почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом». В начале 2026 года он инициировал сбор средств на фильм «Выход» о легендах Свердловского рок‑клуба — этот проект стал одной из последних его инициатив. Евгений Горенбург ушел из жизни 22 апреля 2026 года.

Ранее «Областная газета» писала о том, что финальный фестиваль Года уральского рока объединит музыкальные поколения в Екатеринбурге.