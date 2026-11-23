В Екатеринбурге глухие и слабослышащие жители создали авторские экскурсии по музеям. Первые маршруты представили в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Они стали результатом лаборатории проекта «Культура для всех», объединившей восемь горожан. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Участники лаборатории как носители опыта сами выбирали, что будет интересно глухим в музее. Мы познакомились с музеем, эксперты объяснили, как составляются маршруты, на что важно обратить внимание, откуда берутся материалы и какими вообще могут быть экскурсии – квесты или какие-то игры. После этого глухие выбирали реперные точки, о которых будет рассказ, искали материалы, занимались поиском игр, составляли исторические справки», – рассказала куратор проекта «Культура для всех» Екатерина Исакова.

Участники самостоятельно выбирали темы и форматы экскурсий. Например, одна из авторов, Татьяна Лугвина, разработала интерактивный квест для взрослых посетителей.

«Обычно мероприятия для детей проводятся в игровом формате, а взрослым глухим скучно. Поэтому я загорелась идеей, чтобы и взрослых вовлечь в интерактив, чтобы они могли не просто послушать истории, но и еще поучаствовать в квесте», – поделилась Татьяна Лугвина.

Еще пять участников готовят маршрут по музею Ф. М. Решетникова. Кроме того, аналогичный видеогид подготовят в музейном центре «Гамаюн» – он будет посвящен художникам, постоянным авторам центра.

На основе авторских разработок запишут видеогиды на русском жестовом языке. В музеях разместят QR-коды, чтобы глухие посетители могли самостоятельно знакомиться с экспозициями без предварительной записи и поиска переводчика.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге прошла выставка проектов фестиваля «Передаем дальше».