Почти 9 миллионов членистоногих и клещей для защиты растений доставлены в Свердловскую область

На грузовой комплекс аэропорта «Кольцово» под контролем специалистов Уральского межрегионального управления Россельхознадзора поступила крупная партия полезных членистоногих. Авиатранспортом доставлено 8 875 000 насекомых и хищных клещей-энтомофагов, предназначенных для нужд сельскохозяйственных предприятий Екатеринбурга и Свердловской области.

«Энтомофаги – незаменимые биологические агенты, которые являются основой современных интегрированных систем защиты растений. Это хищные и паразитические насекомые, которые естественным образом контролируют численность вредителей сельскохозяйственных культур, позволяя значительно сократить или полностью отказаться от применения химических пестицидов. Использование энтомофагов – экологически чистый и экономически эффективный подход, гарантирующий получение безопасной продукции и сохранение здоровья агроэкосистем», – комментируют специалисты Россельхознадзора.

Поставка осуществлена с полным комплектом надлежаще оформленных сопроводительных ветеринарных документов, зарегистрированных в ФГИС «Меркурий».

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели комплекс контрольных мероприятий. Груз прошел тщательную документарную проверку и досмотр. По результатам контроля нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

После прохождения всех процедур контроля партия полезных членистоногих выпущена в обращение и направлена конечным получателям для немедленного применения в теплицах и на полях.

Ранее «Областная газета» писала о партии декоративных птиц, прилетевших из Краснодарского края в Свердловскую область.