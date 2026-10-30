В Свердловской области суд взыскал с туроператора более 1,3 млн рублей за сорванный возврат туристов с отдыха

Свердловский областной суд взыскал с туроператора «Европорт» более 1,37 млн рублей за сорванный возврат туристов с Мальдив. Решение принято по иску одной из туристок, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В январе 2026 года женщина приобрела через турагента тур на Мальдивы на четверых человек стоимостью более 1,2 млн рублей. Обратный перелет должен был состояться 2 марта по маршруту Мале – Шарджа (ОАЭ) – Екатеринбург. Однако в конце февраля авиасообщение через ОАЭ было закрыто из-за начала военных действий между Ираном и Израилем, и туристы не смогли вернуться домой в запланированные сроки.

Туроператор не организовал альтернативный маршрут возвращения, не обеспечил проживание и питание туристов и предложил им самостоятельно приобрести билеты. В результате истец передала турагенту 385 тыс. рублей на покупку возвратных билетов, из которых 2,2 тыс. рублей были возвращены. Позднее туроператор вернул туристке 190 тыс. рублей – стоимость неиспользованного авиаперелета.

Женщина подала иск в Березовский городской суд, в котором просила взыскать с туроператора убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. Истец обжаловала решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда указала на то, что закрытие воздушного пространства через ОАЭ не освобождает туроператора от ответственности, поскольку он обязан был организовать возвращение туристов альтернативными рейсами и маршрутами. Доказательств того, что сделать это было невозможно, ответчик не представил.

В итоге облсуд взыскал с ООО «Европорт» в пользу туристки убытки в размере 192,8 тыс. рублей (разница между затратами на билеты и уже возвращенной суммой), неустойку в размере 689, 1 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 445, 9 тыс. рублей. Общая сумма взысканий превысила 1,37 млн рублей.

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