Продолжаем серию консультаций, в которой специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области отвечают на актуальные правовые вопросы жителей региона.

Вопрос: Мой муж погиб при выполнении боевого задания на СВО. Слышала о возможности до получения свидетельства о праве на наследство оформить временное пользование автомобилем, собственником которого являлся муж.

Отвечает главный специалист Госюрбюро Марина Пестерникова:

Согласно Федеральному закону от 31.07.2025 № 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» переживший супруг вправе до выдачи свидетельства о праве на наследство пользоваться без согласия третьих лиц транспортным средством, владельцем которого в регистрационных документах указан участник СВО, если такое транспортное средство являлось совместной собственностью супругов.

Переживший супруг, имеющий право пользования таким транспортным средством, вправе требовать передачи ему во владение такого транспортного средства, находящегося во владении у третьих лиц, для постановки его на государственный учет на ограниченный срок. Переживший супруг вправе также требовать передачи ему документов, идентифицирующих такое транспортное средство.

Свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в СВО, выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга при условии, что срок, установленный ст. 1154 Гражданского кодекса РФ для принятия наследства, не истек.

Нотариус выдает свидетельство, удостоверяющее право пережившего супруга на временное пользование таким транспортным средством до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Переживший супруг погибшего (умершего) участника СВО, осуществивший постановку такого транспортного средства на государственный учет на ограниченный срок, несет ответственность за причинение вреда такому транспортному средству, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения перед лицами, которые унаследуют данное транспортное средство.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области совершенствуются меры поддержки бойцов СВО.