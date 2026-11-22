День психолога отмечают в России 22 ноября — это праздник тех, кто помогает сохранять ментальное равновесие и справляться с эмоциональными нагрузками. Медицинский психолог реабилитационного стационара Свердловской областной клинической больницы №3 Татьяна Поздеева поделилась особенностями своей работы: она помогает пациентам, перенесшим инсульты, инфаркты и серьезные травмы, восстанавливать не только функции тела, но и внутренний ресурс для возвращения к самостоятельной жизни. Об этом «ОГ» сообщили пресс-службе регионального Минздрава.

После сосудистых катастроф и тяжелых травм нередко возникают когнитивные нарушения: страдают память, внимание, способность ориентироваться в пространстве и выполнять привычные бытовые действия. По словам Татьяны Поздеевой, задача медицинского психолога — не просто зафиксировать эти изменения, а скорректировать их: помочь заново учиться планировать, концентрироваться и контролировать свои действия.

Важная часть работы — помощь в проживании сложных эмоций: страха, гнева, чувства вины. Подавление переживаний отнимает у организма силы, нужные для выздоровления, поэтому психолог создает безопасное пространство, где человек может выразить чувства, не загоняя их внутрь. При этом специалист не внушает искусственный оптимизм, а заранее готовит пациента к тому, что восстановление идет неравномерно.

«Бывает ухудшение эмоционального состояния или небольшой регресс, отход к предыдущему этапу восстановления, и это нормально. Понимание того, что откат — это не катастрофа, а часть процесса, уберегает от тяжелых переживаний при первой же неудаче», — пояснила Татьяна Поздеева. Чтобы поддерживать мотивацию, большую цель в работе разбивают на микрозадачи: регулярные небольшие успехи помогают человеку чувствовать контроль над ситуацией.

В арсенале медицинского психолога — практические инструменты саморегуляции: дыхательная гимнастика, техники релаксации, приемы управления вниманием и элементы тайм‑менеджмента. Грамотное распределение сил и умение фокусироваться помогают снижать дискомфорт и возвращать ощущение, что человек сам управляет своим днем.

Не менее значима работа с окружением пациента: в семьях часто возникают крайности — гиперопека либо игнорирование состояния больного, и обе мешают восстановлению. «Совместно мы ищем золотую середину, чтобы были и адекватные требования к пациенту, и соответствующая поддержка. Психолог учит коммуникациям и распределению нагрузки: не делать за человека то, что он может сделать сам, даже если это медленно и неидеально, но при этом оказывать адекватную помощь там, где она действительно нужна», — подчеркнула Татьяна Поздеева.

Таким образом, работа медицинского психолога в реабилитации — неотъемлемая часть восстановления пациентов: она помогает вернуть когнитивные навыки, справиться с эмоциями, выстроить реалистичные цели и наладить поддержку со стороны семьи.

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