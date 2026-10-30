Обновленный зал Дворца культуры открыли в Артемовском

В Артемовском торжественно открыли зрительный зал Дворца культуры «Энергетик» — масштабный ремонт завершен в рамках нацпроекта «Семья». С инициативой о необходимости ремонта к главе региона Денису Паслеру на личном приеме обратилась жительница города Светлана Шмакова. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Здание ДК, возведенное в 1940‑х годах, давно требовало серьезного обновления. Специалисты полностью модернизировали пространство: заменили потолочные и напольные покрытия, обновили электропроводку и систему отопления, установили современное освещение, новые кресла и двери. Особое внимание уделили доступности — в зале обустроили инфраструктуру для маломобильных посетителей.

К открытию обновленного зала коллектив ДК «Энергетик» подготовил театрализованный концерт «Созвездие культуры», показав историю Дворца — от прошлого к будущему.

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова подчеркнула, что главная цель таких проектов — сохранить культурные учреждения в малых городах как важные центры общественной жизни.

Всего в текущем году в Свердловской области по нацпроекту «Семья» при поддержке федерального центра обновляют четыре учреждения культуры в небольших населенных пунктах. Помимо ДК «Энергетик» в Артемовском, работы идут во Дворце культуры «Современник» в Североуральске, районном Доме культуры в Туринске и Мостовском сельском доме культуры в Тавдинском муниципальном округе.

Ранее «Областная газета» писала о культурных событиях в Екатеринбурге в ближайшие выходные.