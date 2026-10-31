Средний Урал в финале «Знание.Премии»: два просветительских проекта борются за победу

Свердловская область вошла в шорт‑лист «Знание.Премии-2026»: сразу два номинанта из региона претендуют на победу в числе 124 финалистов шестого сезона главной просветительской награды страны. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

В номинации «За лучшую просветительскую книгу» регион представляет издание «Энергоармия. Рассказы об истории энергетики России». Книга ориентирована на старшеклассников: она доступно раскрывает историю отечественной электроэнергетики, знакомит с достижениями отрасли и современными инженерными профессиями, помогая подросткам задуматься о карьерном пути в энергетике. Тираж в 1 тыс. экземпляров поступил в библиотеки 16 регионов России, а дополнили просветительскую работу уличные выставки — они прошли в пяти городах и собрали сотни тысяч посетителей.

Еще один номинант из Свердловской области — доцент Уральского государственного педагогического университета Павел Ежов. Он претендует на победу в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации». Проекты педагога нацелены на сохранение исторической памяти и развитие критического мышления у молодежи. Среди ключевых инициатив — лекционный марафон 2025 года, который охватил более 300 студентов, и онлайн‑пазл‑фестиваль «Мы — русские!», в 2026 году объединивший участников из 14 регионов России и 10 стран.

Финальные презентации номинантов пройдут в ноябре в Москве: именно там жюри выберет лауреатов премии. Параллельно в каждом субъекте РФ определят своего лучшего просветителя и лучший просветительский проект года.

Ранее «Областная газета» писала о том, что четыре свердловские школы стали призерами всероссийского конкурса педагогических коллективов.