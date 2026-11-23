В России завершился прием заявлений на участие в итоговом сочинении. В Свердловской области в основной срок — 2 декабря — его напишут более 18 тыс. выпускников 11-х классов, 4 выпускника прошлых лет и 5 студентов колледжей и техникумов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

Успешное написание итогового сочинения — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды вместо сочинения вправе выбрать изложение.

Сочинение начнется в 10:00 по местному времени. Продолжительность его написания составит 3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ она увеличена на 1,5 часа. Минимальный объем сочинения — 250 слов, изложения — 150 слов, рекомендуемый — от 350 и 200 слов соответственно.

Во время проведения итогового сочинения участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

«Успешное написание работы является обязательным условием допуска выпускников 11-х классов к единому государственному экзамену. Задание показывает, как школьники научились выражать мысли в письменном виде и доказывать свою точку зрения. Традиционно комплекты формируются из 6 тем из закрытого банка Федерального института педагогических измерений по 3 направлениям: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека»», — отметила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

В дополнительные сроки — 3 февраля и 14 апреля 2027 года — написать итоговое сочинение смогут ребята, получившие «незачёт» в основной срок, удалённые за нарушение порядка проведения сочинения, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его по уважительным причинам, подтверждённым документально.

Ранее «Областная газета» писала о том, что учащиеся из Лесного и Екатеринбурга стали победителями Всероссийского конкурса сочинений.