Свердловская команда заняла второе место на международном чемпионате «Битва роботов»

Команда из Свердловской области — GosTeam детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» Дворца молодежи заняла второе место в финале международного чемпионата «Битва роботов». Школьники получили приз в размере 200 тыс. рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Василий Макаров и Игорь Рыжов под руководством наставника Никиты Шигаева разработали боевого робота весом до 1,5 кг, оснащенного молотом-пилой. Машина под названием «Тюлень» успешно прошла поединки и выдержала нагрузки во время соревнований.

Для участников GosTeam эти соревнования стали первым международным опытом. В финале участвовали команды из России, Китая, Индии, Эквадора и Бразилии. Первое место заняла команда из Москвы, третье — представители Новосибирска.

К соревнованиям школьники готовились в Хайтек Цехе детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург». Здесь ребята осваивают механику, электронику и программирование, разрабатывают инженерные проекты и испытывают собственные конструкции. Работа технопарка помогает школьникам применять знания на практике и развивать компетенции в сфере современных технологий.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил ребят с победой на международном чемпионате.

«Развитие инженерного образования и поддержка детского технического творчества детей — важная для нас задача. Свердловская область обладает мощной промышленной базой, и производствам нужны молодые специалисты, которые уже сегодня интересуются технологиями, умеют мыслить нестандартно и готовы создавать новые решения. Поздравляю ребят с таким высоким результатом», — отметил Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские школьники вышли в финал международного чемпионата «Битва роботов».