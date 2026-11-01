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Свердловская команда заняла второе место на международном чемпионате «Битва роботов»

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Областная газета

Боевой робот «Тюлень» успешно прошел поединки и выдержал нагрузки во время соревнований

международный чемпионат «Битва роботов», Свердловская область
Свердловские школьники получили приз в размере 200 тыс. рублей за выступление в соревнованиях мини-роботов весом до 1,5 кг. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Команда из Свердловской области — GosTeam детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» Дворца молодежи заняла второе место в финале международного чемпионата «Битва роботов». Школьники получили приз в размере 200 тыс. рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Василий Макаров и Игорь Рыжов под руководством наставника Никиты Шигаева разработали боевого робота весом до 1,5 кг, оснащенного молотом-пилой. Машина под названием «Тюлень» успешно прошла поединки и выдержала нагрузки во время соревнований.

международный чемпионат «Битва роботов», Свердловская область
Финальные соревнования прошли в Казани. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Для участников GosTeam эти соревнования стали первым международным опытом. В финале участвовали команды из России, Китая, Индии, Эквадора и Бразилии. Первое место заняла команда из Москвы, третье — представители Новосибирска.

К соревнованиям школьники готовились в Хайтек Цехе детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург». Здесь ребята осваивают механику, электронику и программирование, разрабатывают инженерные проекты и испытывают собственные конструкции. Работа технопарка помогает школьникам применять знания на практике и развивать компетенции в сфере современных технологий.

международный чемпионат «Битва роботов», Свердловская область
Боевой робот под названием «Тюлень» успешно прошел поединки и выдержал нагрузки во время соревнований. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил ребят с победой на международном чемпионате.

«Развитие инженерного образования и поддержка детского технического творчества детей — важная для нас задача. Свердловская область обладает мощной промышленной базой, и производствам нужны молодые специалисты, которые уже сегодня интересуются технологиями, умеют мыслить нестандартно и готовы создавать новые решения. Поздравляю ребят с таким высоким результатом», — отметил Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские школьники вышли в финал международного чемпионата «Битва роботов».

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