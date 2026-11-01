Свердловская Госавтоинспекция массово проверяет водителей на трезвость

В выходные дни Свердловская Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей. Усиленные наряды ДПС проверяют водителей на трезвость, а в дневные часы дополнительно пресекают нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Профилактические мероприятия проходят как в крупных городах, так и в отдаленных поселках.

Так, сотрудники регионального управления Госавтоинспекции пресекли управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в Первоуральске и поселке Сосьва.

Около семи утра на улице Трактовой в Первоуральске инспекторы обратили внимание на «Ладу 2114». За рулем находился 25-летний местный житель с признаками опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,897 мг/л. При этом по базе данных Госавтоинспекции права на управление водитель не имел вовсе. Автомобиль отправлен на спецстоянку, в отношении нарушителя составлен материал.

В поселке Сосьва инспекторы выявили два нарушения подряд: 37-летний водитель мопеда сел за руль в нетрезвом состоянии и без прав, 17-летний подросток также сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения, которое было выявлено в присутствии матери. Оба транспортных средства задержаны, на нарушителей составлены материалы.

Также в Краснотурьинске инспекторы выявили пять водителей, допустивших выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено. Один из них, 26-летний местный житель, обогнал попутный транспорт в зоне действия знака «Обгон запрещен». Свое решение мужчина объяснил спешкой. За это нарушение предусмотрен штраф 7 500 рублей либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, в отношении мужчины составлен административный материал.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф 45 000 рублей. Родителям, которые покупают детям мопеды и автомобили, стоит помнить, что техника требует не только навыков, но и официального допуска к управлению.

Профилактические рейды продолжатся. Главная задача — не допустить, чтобы нетрезвый водитель, лихач на встречной полосе или подросток за рулем стали причиной трагедии на дороге.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская Госавтоинспекция за четыре дня выявила более 5 тыс. нарушений.