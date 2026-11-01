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На Фестивале национальных свадеб заключили брак 47 свердловских пар

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Областная газета

Торжественные церемонии проводятся в свадебных традициях разных народов России

семья, фестиваль национальных свадеб, Свердловская область
В Пышминском районе молодожены включили в церемонию бракосочетания традиционный русский обряд милования. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области с начала года на Фестивале национальных свадеб брак зарегистрировали 47 пар. Торжественные церемонии проводятся в свадебных традициях разных народов России в отделах ЗАГС региона. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, в Сухом Логу Нурлан Баймагамбетов и Асель Ахметова зарегистрировали брак по казахским обычаям. Молодожены выбрали традиционные национальные наряды. Особой частью церемонии стало напутствие старшего мужчины в семье, прозвучавшее на казахском и русском языках.

семья, фестиваль национальных свадеб, Свердловская область
В Сухом Логу молодожены выбрали традиционные национальные наряды и зарегистрировали брак по казахским обычаям. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга Александр и Марина Пензовы провели свадьбу в русском стиле, главной темой которой стали васильки — любимые цветы невесты. Наряды молодоженов были созданы вручную и украшены вышивкой и бисером.

Еще одна русская свадьба прошла в Пышминском районе, где Татьяна и Олег включили в церемонию традиционный обряд милования. Невеста угостила гостей караваем и виноградом, символизирующими достаток, благополучие и единство семьи.

семья, фестиваль национальных свадеб, Свердловская область
В Железнодорожном районе Екатеринбурга провели свадьбу в русском стиле. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Ревде молодожены выбрали для регистрации брака традиционные татарские костюмы, а в Чкаловском районе Екатеринбурга прошла свадебная церемония с киргизским колоритом.

Отметим, Фестиваль национальных свадеб в Свердловской области проводится в рамках Года единства народов России и отвечает задачам национального проекта «Семья».

семья, фестиваль национальных свадеб, Свердловская область
В Чкаловском районе Екатеринбурга прошла свадебная церемония с киргизским колоритом. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Ранее «Областная газета» писала, что цифровой помощник «Катюша» поможет свердловчанам получить информацию об услугах ЗАГС.

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