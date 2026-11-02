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Сборная Свердловской области завоевала бронзу турнира «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников СВО

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Областная газета

Турнир прошел в Сириусе с 29 по 31 октября

турнир «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников СВО, команда Свердловской области
Это достижение подчеркивает силу духа, волю к победе и несгибаемый характер участников специальной военной операции, которые продолжают защищать честь региона уже на спортивной арене. Фото: предоставлено общественной организацией «Живые сердца»

Сборная Свердловской области стала бронзовым призером турнира «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников специальной военной операции в рамках финального этапа Всероссийских соревнований «Стальная воля». В матче за третье место свердловчане обыграли команду Республики Коми со счетом 4:2.

Турнир проходил с 29 октября по 31 октября в Сириусе. В соревнованиях принимали участие команды из Москвы, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей, а также Республик Мордовия, Коми и Дагестан, сформированные из ветеранов специальной военной операции.

Сборная Свердловской области выступала в дивизионе Б, по итогам группового этапа свердловчане боролись за третье место с командой Республики Коми и одержали уверенную победу — 4:2.

Особого признания был удостоен игрок сборной Свердловской области Павел Логинов: его гол был признан лучшим голом турнира.

«Для нас эта бронза — не просто медаль. Это доказательство того, что наши ребята способны преодолевать любые трудности. Они прошли через серьезные испытания и здесь, на поле, показали настоящий характер. А гол Павла Логинова, признанный лучшим, — это украшение турнира и пример для всех нас», — отметил капитан команды, ветеран спецоперации Егор Соколов.

Отметим, организаторы турнира — Паралимпийский комитет России и Российский футбольный союз при поддержке Российского спортивного фонда и благотворительной программы «ДоброFON». Сборная Свердловской области благодарит организаторов турнира и администрацию города Дегтярска за поддержку команды и приобретение формы, общественную организацию «Живые сердца» за сопровождение на всех этапах и всех болельщиков за поддержку.

Ранее «Областная газета» писала, что команда свердловских ветеранов СВО «Уральские волки» вышла в финал чемпионата России по следж-хоккею.

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