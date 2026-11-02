Сборная Свердловской области завоевала бронзу турнира «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников СВО

Сборная Свердловской области стала бронзовым призером турнира «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников специальной военной операции в рамках финального этапа Всероссийских соревнований «Стальная воля». В матче за третье место свердловчане обыграли команду Республики Коми со счетом 4:2.

Турнир проходил с 29 октября по 31 октября в Сириусе. В соревнованиях принимали участие команды из Москвы, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей, а также Республик Мордовия, Коми и Дагестан, сформированные из ветеранов специальной военной операции.

Сборная Свердловской области выступала в дивизионе Б, по итогам группового этапа свердловчане боролись за третье место с командой Республики Коми и одержали уверенную победу — 4:2.

Особого признания был удостоен игрок сборной Свердловской области Павел Логинов: его гол был признан лучшим голом турнира.

«Для нас эта бронза — не просто медаль. Это доказательство того, что наши ребята способны преодолевать любые трудности. Они прошли через серьезные испытания и здесь, на поле, показали настоящий характер. А гол Павла Логинова, признанный лучшим, — это украшение турнира и пример для всех нас», — отметил капитан команды, ветеран спецоперации Егор Соколов.

Отметим, организаторы турнира — Паралимпийский комитет России и Российский футбольный союз при поддержке Российского спортивного фонда и благотворительной программы «ДоброFON». Сборная Свердловской области благодарит организаторов турнира и администрацию города Дегтярска за поддержку команды и приобретение формы, общественную организацию «Живые сердца» за сопровождение на всех этапах и всех болельщиков за поддержку.

Ранее «Областная газета» писала, что команда свердловских ветеранов СВО «Уральские волки» вышла в финал чемпионата России по следж-хоккею.