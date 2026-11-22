В Артемовском районе Свердловской области произошло ДТП с пассажирским автобусом. Авария случилась накануне около полуночи на 123‑м километре трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса, который следовал по маршруту №523 Екатеринбург — Буланаш, не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В салоне в момент аварии находились девять пассажиров. Сообщается, что никто из них не пострадал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции: они провели необходимые процессуальные действия и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автоинспекторы напоминают водителям о важности строгого контроля за движением и выбора безопасной скорости с учетом дорожных и погодных условий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Полевском тракте.