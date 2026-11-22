В Калуге с 24 по 28 ноября пройдет Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» — крупное физкультурное мероприятие для ветеранов специальной военной операции, где Свердловскую область представят 15 ветеранов из Екатеринбурга, Невьянска, Верхней Пышмы, Сысерти, Ревды и Режа. В соревнованиях примут участие свыше 300 спортсменов из 67 регионов страны. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Программа турнира включает состязания по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя, спортивному метанию ножа, а также по дисциплинам спорта слепых. Кубок станет завершающим этапом двухлетнего цикла межрегиональных соревнований, которые в 2025–2026 годах проходили в восьми федеральных округах. С 2023 года в этих турнирах выступили более 2 тыс. ветеранов боевых действий.

Среди участников — Роман Устинов из Сысертского округа. На фронте он потерял ногу, но не утратил силы духа: сейчас Роман ведет активную жизнь, вместе с женой воспитывает троих детей. Боец награжден медалью «За отвагу», медалью Суворова и орденом Святого Георгия IV степени. В Калуге он выступит в командном зачете по волейболу сидя.

«Все в нашей команде региона в отличной форме и готовы показать себя на соревнованиях. Думаю, все будет на высшем уровне. В планах, конечно, показать свое мастерство. С ребятами из других регионов мы уже встречались и знаем их тонкости и манеру поведения на площадке. Уверен, будет интересно», — поделился Роман.

В апреле 2026 года свердловские спортсмены успешно выступили на межрегиональном этапе Кубка и завоевали 17 медалей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил ветеранов с достойным результатом.

Главным организатором Кубка выступает фонд «Защитники Отечества». Развитие адаптивного спорта и создание условий для спортивной реабилитации ветеранов — важное направление государственной программы «Спорт России».

Ранее «Областная газета» писала о том, что сборная Свердловской области завоевала бронзу турнира «Лига героев» по футболу ампутантов среди участников СВО.