Компактные и эффективные: в Екатеринбурге автопарк «Спецавтобазы» пополнили 15 новых мусоровозов

В Екатеринбурге региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» пополнил автопарк 15 новыми мусоровозами. В арсенале появилась новая техника отечественного производства, предназначенная для проезда в узких дворах и рассчитанная на большую загрузку ТКО. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Машины уже работают на маршрутах. Большая часть их них оснащена задней загрузкой, вместимость составляет до 80 кубометров. Еще один мусоровоз рассчитан на увеличенную загрузку — до 110 кубометров отходов. Две машины оборудованы крано-манипуляторными установками для обслуживания заглубленных контейнеров. Для узких дворов и участков с затрудненным проездом приобрели компактный мусоровоз с объемом бункера до 10 кубометров.

«Обновление парка спецтехники позволяет повышать эффективность работы регионального оператора и обеспечивать своевременный вывоз отходов. Приобретенные машины рассчитаны на разные условия эксплуатации: от обслуживания обычных контейнерных площадок до работы с заглубленными контейнерами и в стесненных дворовых проездах», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов.

При выборе техники специалисты учитывали ее прочность, универсальность, эффективность уплотнения отходов, а также доступность обслуживания и ремонта. Усиленные элементы конструкции и высокий коэффициент прессования в ряде моделей позволяют за один рейс перевозить больший объем отходов и оптимизировать маршруты. Некоторые машины оснащены автоматической системой очистки приемного бункера.

Все 15 мусоровозов производства завода «Москоммаш» приобретены через АО «Росагролизинг» по программе льготного лизинга, которая позволяет обновлять парк специальной техники с использованием мер господдержки.

Отмечается, что мусоровозы относятся к крупногабаритной технике, «Спецавтобаза» напоминает автомобилистам, что свободный доступ к контейнерам необходим для своевременного вывоза отходов.

Ранее «Областная газета» писала, что федеральные эксперты отметили успехи Свердловской области в проекте «Чистый воздух».