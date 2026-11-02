Дождь, снег и гололедица: когда жителям Свердловской области ждать непогоду

С первых дней ноября температура воздуха понизилась – к Свердловской области постепенно подбирается зимняя погода. Уже в конце этой недели жителей региона ждут дождь, снег, гололедица и понижение температуры в дневные часы. Об этом «ОГ» рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Температура сейчас понизилась и примерно такой она будет еще несколько дней: днём +3, +7 градусов, ночью – -3, +2 градуса. Сегодня-завтра особых осадков не ожидается, но с 5 по 7 ноября будет проходить атмосферный фронт с осадками в виде дождя, переходящего в снег, мокрый снег, гололёд. На дорогах появится гололедица. В дневные часы температура немного понизится – ожидается +1, +4 градуса. Ночью будет тоже близко к нулю – -3-4 градуса», – рассказала Галина Шепоренко.

Как отметила синоптик, пока характер погоды не позволяет сказать, что она зимняя, но вот определение «предзимняя» – подходит.

Завтра, 3 ноября, в Свердловской области ночью ожидается -4, +1 градус, а днем – +2, +7 градусов. В Екатеринбурге – ночью 0 градусов, днем +4 градуса.

В среду, 4 ноября, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, столбик термометра опустится до отметок -1, -6 градусов. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, в горах на севере – с мокрым снегом. Воздух прогреется до +1, +6 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не будет, ночью -2 градуса, днем +5 градусов.

В четверг, 5 ноября, в регионе пройдет ночью небольшой, местами умеренный дождь, в горах на севере – с мокрым снегом, температура воздуха задержится у отметок -2, +3 градуса, в горах на севере – до -7 градусов. Днем точно так же ожидается небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Воздух прогреется до +2, +7 градусов. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления (гололед, гололедица, отложение мокрого снега).

Осадки охватят Свердловскую область, Пермский край, а также значительную часть Южного Урала.

Ранее «Областная газета» писала о том, что мокрый снег, гололед и по-настоящему зимняя погода ждут свердловчан со следующей недели.