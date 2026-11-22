В Екатеринбурге «Географический диктант» обрел нестандартную локацию: впервые площадкой международной просветительской акции Русского географического общества стал аэропорт Кольцово. 22 ноября одновременно с другими городами России и зарубежья участники отвечали на вопросы прямо в общедоступной зоне международного терминала. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Среди тех, кто решил испытать себя, были юнармейцы школы №92 из микрорайона Кольцово и ученики школы №60 имени Героя Советского Союза Григория Бахчиванджи. Примечательно, что имя героя тесно связано с местом проведения: в годы Великой Отечественной войны он испытывал в Кольцово первый самолет с жидкостным ракетным двигателем БИ‑1 — эта историческая деталь добавила событию особый смысл.

Вести диктант доверили Марии Картуз — медиаменеджеру, автору тревел‑канала «Машка на севере» и члену Свердловского отделения РГО. За ее плечами — участие в экспедиции РГО на Шпицберген на судне «Профессор Молчанов», так что география для нее не просто наука, а часть личного опыта.

Участникам предстояло справиться с 30 вопросами. Первые 10 задач проверяли базовые знания, а оставшиеся 20 были рассчитаны на логику, эрудицию и образное мышление. При этом 95% заданий — это вопросы, присланные на конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», что сделало тест по-настоящему народным.

Тем, кто не смог присоединиться очно, доступна онлайн‑версия: пройти диктант можно до 10 декабря на сайте dictant.rgo.ru. Акция, инициированная Русским географическим обществом, проводится ежегодно с 2015 года и продолжает объединять людей, которым интересна география и познание мира.

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Географический диктант» пройдет на 150 площадках в Свердловской области.