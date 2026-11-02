«Уралочка» уступила «Динамо-Ак Барс» в матче лидеров чемпионата России

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» уступил действующему чемпиону страны и лидеру нынешнего сезона Суперлиги – казанскому «Динамо-Ак Барс». В битве за первую строчку в турнирной таблице команда Михаила Карполя забрала первый сет, однако довести дело до победы не смогла – 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 12:25). Это первое поражение свердловской команды в новом сезоне.

К очной встрече команды подошли с четырьмя победа в активе, поэтому матч в Казани определял безоговорочного лидера чемпионата России, учитывая, что в этом туре московское «Динамо», которое тоже шло без поражений, оступилось в матче с «Ленинградкой».

Старт встречи остался за свердловскими волейболистками. При счете 15:15 «Уралочка» совершила рывок: команда Михаила Карполя здорово действовала в защите, реализовывала свои моменты и смогла уверенно забрать первый сет – 25:17. При этом и на старте второй партии свердловчанки продолжили доминировать на площадке и сумели повести со счетом 14:8. Но довольно быстро казанские волейболистки вернулись в игру, выровняли положение, а следом и вышли вперед. У «Уралочки» начались проблемы с защитой, и хозяйки площадки выиграли вторую партию – 25:20.

Ключевым отрезком матча стала третья партия. «Динамо-Ак Барс» имело в ней преимущество, уходило в серьезный отрыв, правда, «Уралочка» смогла навязать борьбу и сохранила интригу до концовки сета. Но справиться с подачами Гайлы Гонсалес свердловчанки не смогли, как итог – 25:23 в пользу хозяек. А на четвертый сет «Уралочку» откровенно не хватило. После равного старта казанские волейболистки совершили мощный рывок, и сил на то, чтобы исправить ситуацию, у команды Михаила Карполя уже не было. 25:12 и 3:1 в пользу «Динамо-Ак Барс» – первое поражение «Уралочки» в новом сезоне.

После пяти туров свердловская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Уралочка» проведет в Нижнем Тагиле – 8 ноября подопечные Михаила Карполя примут «Омичку».

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Уралочка» не может определиться с местом проведения домашних матчей.