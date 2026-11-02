В Екатеринбурге планируют ввести новые ограничения для самокатчиков

Новые правила по использованию электросамокатов в Екатеринбурге сейчас проходят процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Это последний этап перед принятием постановления администрации, в котором будут закреплены нововведения.

Новые правила учитывают мнение жителей уральской столицы: с 15 по 29 сентября любой желающий мог направить свои предложения в администрацию.

Что изменится для электросамокатчиков?

В первую очередь документ закрепляет само понятие средства индивидуальной мобильности (СИМ), которого раньше не было в Правилах благоустройства Екатеринбурга. В эту категорию входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные средства.

Отдельная глава будет посвящена местам, где запрещена парковка электосамокатов. Например, места размещения СИМ не должны загораживать запасные входы, пандусы, лестницы и подходы к ним, мешать обзору проезжей части с перекрестков и пешеходных переходов, а также должны быть организованы на хорошо освещенных территориях.

«Сейчас мы готовимся к внесению изменений в Правила благоустройства, следом выпустим Постановление Администрации города, фиксирующее необходимые нормы, а также внесем изменения в ПОДД. Кроме того, мы планируем направить предложения по внесению изменений в 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», чтобы ввести соответствующие штрафы. Все это позволит нам заключить действительно работающее соглашение с кикшеринговыми компаниями, в рамках которого они будут нести ответственность за надлежащую организацию работы», – пояснил и. о. заместителя главы Екатеринбурга Николай Вахлов.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге увеличили число зон, в которых запрещено передвижение на электросамокате. Ограничения затронули центр города – проспект Ленина, улицы Кузнечную, Первомайскую, Восточную и Братьев Быковых, а также популярные прогулочные зоны и парки.

Ранее «Областная газета» писала о том, можно ли заставить самокатчиков соблюдать Правила дорожного движения.