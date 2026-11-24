Устранять последствия непогоды в Екатеринбурге сегодня вышли 331 дорожный рабочий и 145 единиц спецтехники. Особое внимание коммунальщики уделяют борьбе со скользкостью и вывозу грязи. Об этом «ОГ сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Службы благоустройства Екатеринбурга ведут круглосуточную уборку улично-дорожной сети. В связи с перепадами температур и осадками на уборку уральской столицы вышли в том числе 38 тракторов, 33 самосвала, 17 комбинированных дорожных машин и 16 фронтальных погрузчиков. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц более 183 тонн грязи.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автоинспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров. Снег и дождь могут ухудшать видимость, поэтому важно быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.

Отметим, зима в Свердловской области постепенно вступает в свои права. В первой половине недели еще сохранятся околонулевые температуры с небольшим количеством осадков, но уже в четверг регион накроет циклон, который принесет с собой снегопады и уверенный минус.

Так, 25 ноября, местами умеренные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью до −7 градусов, днем около 0 градусов.

В четверг, 26 ноября, облачно, снег, в отдельных районах Свердловской области прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура в течение суток 0…−5 градусов. В столице Урала прогнозируется сильный снег, количество осадков может достигнуть 13 мм.

В пятницу, 27 ноября, местами умеренный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью до −9 градусов, днем до −7 градусов.

Ранее «Областная газета» писала, что Балканский циклон принесет в Свердловскую область настоящую зиму.