Свердловские магазины бесперебойно снабжаются куриным яйцом. Специалисты регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка ежедневно отслеживают наличие яиц на полках магазинов в связи с приостановкой отгрузки продукции пицефабрики «Свердловская». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Никаких предпосылок к дефициту яйца нет. Торговые сети корректируют логистику поставки товаров — осуществляется отгрузка продукции с других производственных площадок.

«Торговые сети, работающие на Среднем Урале, оперативно приняли меры и увеличили объемы поставок товара других производителей, чтобы обеспечить его полное наличие на полках. Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и других регионов», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Ранее «Областная газета» писала, что на птицефабрике «Свердловская» ввели карантин из-за заболевания птиц.