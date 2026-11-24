Екатеринбург станет площадкой IV Всероссийского съезда школ креативных индустрий. Форум пройдет с 25 по 27 ноября и объединит 200 участников из 58 регионов России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ключевая тема съезда — «Подросток — Автор — Деятель». Руководители и преподаватели школ, представители органов власти, образовательных организаций и профессионального сообщества обсудят развитие творческого потенциала молодежи, создание собственных проектов, профессиональное самоопределение подростков и новые образовательные практики. Программа также будет включать деловые сессии, мастер-классы и открытые встречи на темы о применении искусственного интеллекта в обучении, об управлении интеллектуальными правами, о развитии творческих компетенций и сотрудничестве школ с представителями креативных индустрий.

«Свердловская область всегда была в числе передовых по развитию креативных индустрий, многие уральские бренды известны на всю страну. Именно поэтому с 25 по 27 ноября Екатеринбург станет площадкой IV Всероссийского съезда школ креативных индустрий», — написал в своих социальных сетях Денис Паслер.

Отметим, в Свердловской области работают две школы креативных индустрий — в Екатеринбурге и Новоуральске. Дети на современном оборудовании с помощью опытных педагогов осваивают электронную музыку, звукорежиссуру, дизайн, анимацию и 3D-графику, VR/AR-технологии, фото- и видеопроизводство. Рассматривается создание таких пространств в Верхней Пышме, Кировграде, Первоуральске и Верхотурье. Развитие сети школ креативных индустрий в регионе будет включено в повестку Всероссийского съезда школ креативных индустрий. Отметим, всего в России работают 146 школ креативных индустрий в 68 регионах.

Первый день форума пройдет в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». В программе — пленарная и экспертная сессии, посвященные творческим компетенциям, профессиональному становлению выпускников и партнерству школ с учреждениями образования, культуры и представителями креативных индустрий. Также запланированы открытый диалог с выпускниками школ, практическая лекция и мастер-класс по креативному продюсированию.

Во второй день участники встретятся в креативном кластере «Домна». Руководители школ обсудят управление командами и мотивацию сотрудников, преподаватели поделятся опытом применения проектного метода. Кроме того, гостям представят игровой сервис «Айпишки», который поможет подросткам осваивать основы управления интеллектуальными правами на результаты собственной творческой деятельности.

Заключительный день будет посвящен развитию и позиционированию школ креативных индустрий. Эксперты рассмотрят вопросы привлечения внебюджетных ресурсов, использования регионального культурного кода в творческих проектах, применения искусственного интеллекта в обучении и подготовки подростков к новым профессиям. Среди приглашенных специалистов — представители киностудии «Союзмультфильм», Студии Артемия Лебедева, Московского международного Салона образования, креативных агентств и региональных школ.

Организатором съезда выступает министерство культуры России при поддержке правительства Свердловской области и Федерации креативных индустрий. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Развитие креативных индустрий соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее «Областная газета» писала, что 28 проектов защитили свердловские предприниматели на акселераторе креативных индустрий.