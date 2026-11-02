Свердловская область в лидерах по количеству заявок на конкурс «Безграничные возможности»

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по активности участников, подавших заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Всего на данный момент из 78 регионов России поступило более 500 заявок. Кампания продлится до 30 ноября. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» объединяет людей с инвалидностью, общественные организации, образовательные учреждения, журналистов, разработчиков технологий и представителей других сфер, которые занимаются развитием инклюзивной среды и созданием равных возможностей.

Всего предусмотрено 12 номинаций. Одна из них — «Голос перемен/Язык равенства» — предназначена для журналистов, блогеров, авторов и медиапроектов, освещающих вопросы инклюзии. В номинации «Навстречу миру» могут принять участие люди с инвалидностью, путешествующие по России. Еще одна номинация — «Мечта без границ» — ориентирована на истории о себе и своей мечте, которую возможно осуществить при поддержке партнеров конкурса.

В декабре пройдет первый этап отбора, после чего победителей региональных этапов ждет экспертная оценка. К 5 марта 2027 года будут определены 39 финалистов, из которых выберут 13 победителей. В номинации «Мечта без границ» победителя определят народным голосованием.

Победители конкурса получат гранты и специальные призы. В частности, авторы лучших социальных инициатив и технологических разработок смогут получить по 1 млн рублей. Также предусмотрены гранты по 500 тыс. рублей на развитие инклюзивных практик и образовательных проектов.

Найти подробную информацию о номинациях и подать заявку на участие можно до 30 ноября на официальном сайте конкурса-премии «Безграничные возможности».

Ранее «Областная газета» писала, что свердловчане с инвалидностью могут принять участие во всероссийском конкурсе.