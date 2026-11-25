Дорожная обстановка в Свердловской области осложнена из-за погодных условий. Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололедице, плохой видимости из-за снега и напоминает о мерах безопасности.

Водителям необходимо быть предельно собранными, выбирать скорость, соответствующую дорожной обстановке, увеличивать дистанцию. На скользкой дороге следует учитывать, что сцепные свойства шин с дорожным покрытием ухудшаются. Планируйте маршрут заранее, особенно в утренние часы, когда дорожное покрытие наиболее скользкое, и закладывайте время на дорогу с запасом. Если машину начало заносить, не паникуйте, плавно отпустите газ и выравнивайте рулем без резких движений.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, предварительно остановившись и убедившись, что водитель вас видит и успевает остановиться. В темное время суток используйте световозвращающие элементы. Капюшон и головной убор ограничивают обзор, поэтому перед выходом на проезжую часть обязательно снимите капюшон или поверните голову так, чтобы видеть дорогу с обеих сторон, и только после этого начинайте переход.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и не рисковать на дороге.

Ранее «Областная газета» писала, что сильный снегопад накроет Свердловскую область 26 ноября.