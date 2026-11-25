Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил государственные награды шести многодетным семьям региона. Ирбитчанка Анна Ветлугина, воспитывающая вместе с мужем 10 детей, удостоена звания «Мать-героиня». Еще пять супружеских пар из Нижнего Тагила, Новоуральска и Верхотурья получили медали ордена «Родительская слава» (она вручается семьям, в которых воспитывают четырех и более детей). Что самое важное в большой семье и почему не нужно бояться заводить детей – награжденные рассказали «Областной газете».

«Наша встреча проходит перед одним из самых важных и добрых праздников – Днем матери. Хочу от всей души поздравить мам за их ни с чем не сравнимый материнский труд, за бесконечную любовь, сердечную щедрость. Воспитание человека – это настоящее искусство, где не бывает готовых шаблонов и единых для всех рецептов. Каждый ребенок – целый мир, со своим характером, талантом и мечтами. И к каждому нужен свой ключ», – отметил Денис Паслер.

Анна и Павел Ветлугины воспитывают 10 детей, сейчас пара ждет одиннадцатого. Старшему 24 года, а младшему – 2.

«Главная награда – сами дети. Мне приятно, что наш родительский труд ценят. Молодым семьям, которые еще не завели детей, я хочу посоветовать не бояться. Самое большое препятствие для появления многодетных семей – это страх. Десять детей появляются ведь не сразу, а постепенно, и силы на их воспитание тоже появляются постепенно. Если женщина все-таки решит родить ребенка, это не будет для нее обузой, это будет счастьем», – считает Анна Ветлугина.

Получившие медаль ордена «Родительская слава» Алексей и Татьяна Стуковы из Нижнего Тагила воспитывают четырех детей: двух мальчиков и двух девочек. Сыновьям 18 и 25 лет, один из них уже женат, а дочерям 5 и 8 лет.

«Перерыв между детьми получился большой, поэтому мы всё успеваем, старшие помогают присматривать за маленькими. Если есть какие-то проблемы, мы разговариваем, решаем, что будет лучше для ребенка. В любой ситуации мы за диалог. Потому что взрослый видит одно, ребенок – другое», – объясняет Татьяна Стукова.

Еще один способ наладить коммуникацию в семье – совместные хобби. Алексей и Татьяна очень любят путешествовать вместе с детьми. Этим летом, например, они ездили на озера Южного Урала.

«Воспитание семьи для нас скорее удовольствие, чем труд. Мы сами из многодетных семей, у мужа четверо детей было в семье, у меня пятеро, для нас это естественно», – рассказывает многодетная мама.

Новые меры поддержки, которые ввели по инициативе губернатора Дениса Паслера, по ее мнению, помогут многим семьям. За счет материнского капитала можно расширить жилье, в свое время Татьяна с мужем так и поступили. Пара уже больше 20 лет работает на Уралвагонзаводе, и предприятие тоже идет навстречу: можно выбрать подходящий график работы, чтобы отвозить детей в садик, школу и кружки.

Елена и Леонид Наталевич из поселка Привокзальный (Верхотурский МО) воспитывают пятерых детей: дочь и четырех сыновей. Оба супруга тоже выросли в большой семье.

«Когда большая семья, всегда интересно, весело. Мы все дружные, сплоченные, заботимся друг о друге. Самое важное – не потерять доверие детей. Тогда они будут тебя ценить, уважать, приходить на помощь, если нужно», – говорит Елена Наталевич.

Есть у семьи и свои традиции. На Новый год они лепят пельмени, каждые выходные пекут пирожки. Иногда вместе ездят на сборы сыновей, которые учатся в кадетской школе в Серове.

Уральскую демографическую доктрину Елена с мужем тоже восприняли позитивно.

«Когда только заводили семью, таких мер поддержки не было, – вспоминает женщина. – Мы изначально планировали троих детей, но как-то так пошло, решили не останавливаться. Дети – это счастье. И новые меры поддержки для кого-то станут опорой в материальном плане. Некоторым финансовые опасения мешают расширять семью».

Напомним, с 1 января в Свердловской области по инициативе губернатора Дениса Паслера вступает в силу Уральская демографическая доктрина. Она предполагает целый комплекс мер поддержки семей с детьми: увеличение материнского капитала (500 тыс. рублей за третьего ребенка, за каждого последующего – еще на 100 тыс. больше), выплаты студенческим семьям и внедрение корпоративного демографического стандарта.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области открыли 14-ю комнату матери и ребенка в вузе.