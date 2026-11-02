ДомойНовости

«Хочу выступить на международном уровне»: интервью со свердловским велогонщиком Алексеем Жиляковым

НовостиСпорт
Данил Боярский

Призер чемпионата и Кубка России по маунтинбайку рассказал о подготовке к турнирам и целях на будущее

велогонщик Алексей Жиляков
Фото: Предоставлено Алексеем Жиляковым

Минувший октябрь стал для свердловского велогонщика Алексея Жилякова по-настоящему прорывным. Уроженец Каменска-Уральского завоевал медали двух крупнейших турниров страны, выиграв серебро Кубка и бронзу чемпионата России в дисциплине «гонка в гору». О начале своего пути в велоспорте, успехах в технических дисциплинах, итогах велосезона и планах на следующий год 32-летний спортсмен рассказал в интервью «Областной газете».

«Спорт – это моя работа»

– Расскажите, как вы пришли в велоспорт? Пробовали ли себя в других спортивных дисциплинах?

– В велоспорт я приходил дважды. В первый раз, когда мне было 9 лет. Жил я тогда еще в Каменске-Уральском, прозанимался год, но у ребят нашего возраста не было соревнований, и этот вид спорта показался мне скучным. Потом какое-то время занимался лыжами, уходил в технические виды спорта: картинг, водно-моторный спорт, в котором я дважды выиграл первенство России в 2008 и 2009 году. Затем, уже в 15 лет, снова начал кататься на велосипеде. Поначалу больше для себя, для подготовки к моторному спорту. В 16 лет поучаствовал в любительских соревнованиях, а в 17 попал в сборную Свердловской области и с тех пор выступаю.

– Спорт сейчас – это ваш основной вид деятельности? Занимаетесь ли чем-то помимо подготовки к соревнованиям?

– Учебу я закончил. У меня есть высшее тренерское образование, а до этого еще было среднее профессиональное по специальности электрик. Сейчас спорт занимает практически все место в моей жизни. Это моя работа. Я работаю в ЦСП, каждый год продлеваю контракт по результатам выступлений. Раньше совмещал с другими дисциплинами. Например, зимой выступал в зимнем триатлоне, выполнял норматив мастера спорта, был восьмым на чемпионате России, но сейчас в велоспорте такой календарь, что гонки, можно сказать, круглогодичные. Летом я выступаю в маунтинбайке, зимой в велокроссе. Я еду практически весь календарь, на отдых у меня только один месяц, как раз ноябрь.

алексей жиляков
Фото: Предоставлено Алексеем Жиляковым

«Весь сезон держал эти старты в голове»

– В октябре вы взяли медали Кубка и чемпионата России. Можно ли назвать этот месяц одним из самых успешных в вашей карьере и как вы сами оцениваете эти результаты?

– В целом я могу сказать, что успешным получился не только октябрь, но и весь сезон. Удалось решить некоторые проблемы с инвентарем, который наконец-то у меня появился. И если предыдущие два-три сезона была в основном подготовка и выступления в отдельных видах, то сейчас я проехал полноценный календарь. Медали в октябре – это результат очень долгой и плодотворной работы. Подготовка велась практически круглый год. Кубок России, где я взял серебро, проходил в два этапа, и база для этого успеха была заложена еще на первом, где я взял бронзу. Весь сезон держал эти старты в голове. «Гонка в гору» отличается от других гонок. Даже выступая в олимпийском кросс-кантри летом, я думал об этой гонке, делал под нее определенную работу, искал подобные подъемы у нас на Урале, много на них работал.

– При этом разница между чемпионатом и Кубком была всего несколько недель. Сложно ли было переключаться между турнирами в кратчайшие сроки?

– Мало того, что пару недель между Кубком и чемпионатом, между ними был еще один чемпионат России в дисциплине «многодневная гонка». Это было там же на юге, в Архипо-Осиповке, буквально через четыре дня после Кубка России. Там было много специфических этапов, но по итогу я занял четвертое место. Для попадания в призы не хватило всего несколько секунд. Это четвертое место меня сильно раззадорило. Я слетал домой на неделю, а потом поехал на сбор целенаправленно готовиться. Еще лучше изучил эту гору и на следующем чемпионате свою медаль уже не отдал.

– Сейчас вы живете и тренируетесь в Екатеринбурге. Поддерживаете ли связь с родным Каменском-Уральским? Следят ли там за вашими успехами?

– В родном городе у меня живут родители, поэтому связь, конечно, поддерживаем. Там сейчас новый тренер, у него тоже спортсмен успешно выступает, мы общаемся. На выездах помогаем друг другу. Когда взял медаль чемпионата России, увидел пост в новостной группе Каменска-Уральского. Был приятно удивлен, что обо мне написали, поздравили.

– Вы уже рассказали, как готовились физически к этим стартам. А как проходит подготовка снаряжения и инвентаря к большим заездам?

– Подготовка снаряжения и инвентаря тоже довольно сложный процесс. В маунтинбайке сейчас технически очень сложные велосипеды: двухподвесные, у многих уже электронная трансмиссия идет, спереди и сзади стоят амортизаторы. То есть техника должна быть легкая, но в то же время надежная. Этот сезон был сложным, потому что было много дождей, много грязи. Практически после каждой гонки нужна была полная переборка, замена всех подшипников, ревизия. Я работаю с механиком, поэтому сложную, требующую высокой квалификации работу я доверяю ему, а то, что попроще, делаю сам. Тут мне очень помогает база, полученная в технических видах спорта. Для меня естественно, что после гонки надо не только самому отдохнуть, но и велик перебрать, иначе все приложенные усилия будут напрасны. Ты можешь быть очень хорошо подготовленным, хорошо тренироваться, но, если не готова техника, успеха не будет.

– Несколько лет назад вы рассказывали, что добираетесь до места проведения соревнований на своем автомобиле. Как сейчас обстоят дела с логистикой и как вы выезжаете на крупные турниры?

– Сейчас с логистикой все бывает по-разному. Где-то договариваюсь с товарищами из других команд, других регионов. Бывает, добираюсь с кем-то, кто из нашего региона едет. Сезон нужно планировать с самого начала. Рассчитывать, куда отправиться на самолете, куда на личном автомобиле. Если я еду на долгий сбор, куда нужно взять четыре велосипеда и запчасти, то еду на своей машине. А если, например, еду за неделю-две до старта, то лучше самому не рулить, добираться самолетом или поездом. Приходится работать, искать варианты, применять всякие хитрости.

чемпитонат России по велоспорту
Алексей Жиляков (справа) на пьедестале чемпионата России. Фото: Федерация велоспорта Свердловской области

«У нашего региона есть большой природный потенциал»

– Изменился ли уровень конкуренции за последние несколько лет?

– Конкуренция со временем только растет. Маунтинбайк становится более популярным. У нас все больше и больше участников. Особенно это заметно на первых стартах сезона. Если, например, на последние старты приезжают в основном те, кто на что-то претендует по итогам прошлых заездов, то на стартовом этапе в этом году было рекордное количество участников – больше 80. Спорт развивается, становится доступнее, родители больше поддерживают своих детей и включаются в этот процесс.

– А как этот вид спорта развивается на Среднем Урале?

– Свердловская область не исключение. Количество занимающихся велоспортом детей определенно увеличивается, это точно заметно. Во многом это заслуга родителей, если раньше детей просто отдавали на велобазу, то сейчас все родители понимают: чтобы спортсмен выступал, нужно приобрести технику и правильно ее обслуживать. В наше время было немного по-другому, наверное, поэтому и массовости такой не было. Инфраструктуры для маунтинбайка, конечно, не хватает. У нашего региона есть большой природный потенциал, но не хватает специальных байк-парков, трасс, как в других городах и западных странах, где этот вид спорта развит. Тут точно есть над чем работать.

– Есть ли у вас цель выступить на международных стартах?

– Такая цель есть давно. Я к ней долго иду. В 2021 году я отобрался в состав сборной России и должен был выступить, но нас отстранили, и пока до сих пор возможности где-то участвовать не было. Я работаю над получением нейтрального статуса, подал две заявки, но пока ответа от международной федерации не получил. Пообщался с ребятами из других команд, которым тоже так не отвечали, они дали советы как лучше написать, возможно, к следующему сезону получится хотя бы международник в Турции проехать или велокросс в Европе. Международный старт в свое время у меня был. В 2012–2014 годах у нас в России был такой турнир по шоссейным гонкам. Тогда это были настоящие международные соревнования, приезжали спортсмены со всего мира, еще было Гран-при в Сочи. Опыт это был, конечно, колоссальный, скорость и конкуренция на высочайшем уровне. Очень хочется попробовать поездить за границей.

– Какие у вас планы на ближайший сезон?

– В ближайшем сезоне планирую участвовать во всех официальных календарных соревнованиях – чемпионатах, Кубках страны в моих, так скажем, профильных видах: велокроссе, маунтинбайке, многодневке, кросс-кантри, гонке в гору. Также есть знаковые коммерческие гонки, где выступают сильнейшие спортсмены и любители. Например, в Новгородской области есть гонка «Царь Грейдер», там призовые хорошие, и очень много сильных соперников. Благодарю Центр спортивной подготовки Сборных команд Свердловской области за возможность вести полноценную подготовку и выступать во всех основных стартах гоночного календаря, а также командироваться на тренировочные сборы.

– Что бы вы как опытный спортсмен могли бы посоветовать ребятам, которые только начинают свой путь в велоспорте, и их родителям?

– Молодым спортсменам могу сказать: гоняйтесь, наслаждайтесь, получайте опыт, анализируйте, планируйте. Просто получайте удовольствие от процесса. Цепляйтесь за каждую возможность выступить лучше. Это самое главное, без этого до взрослого спорта не дойти. Родителям же главное – помогать, но не переусердствовать, не должно быть так, что родитель свои амбиции через ребенка пытается реализовать. Они должны спортсменов поддерживать, но не толкать.

Ранее «Областная газета» рассказывала об успехе Алексея Жилякова на чемпионате России.

Малый и средний бизнес

Свердловские дизайнеры покоряют СНГ: стартовали экспортные поставки после фестиваля креативных индустрий

Участники Международного фестиваля креативных индустрий, который прошел в Екатеринбурге в августе, начали поставки по экспортным контрактам в страны...
Культура

В Екатеринбурге обсудили будущее: как прошёл обновленный фестиваль «Аэлита»

В столице Среднего Урала в новом формате состоялся фестиваль «Аэлита». В этом году мероприятие...
Дороги и транспорт

Свердловский бизнес-омбудсмен призвала приостановить взимание штрафов за въезд грузовиков в центр Екатеринбурга

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх призвала приостановить взимание штрафов...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное