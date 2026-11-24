Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант Виктор Теряев ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. Торжественная церемония прощания со знаменем регионального управления — главной реликвией подразделения — и традиционная церемония смывания «гари и копоти» прошли накануне. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ведомства.

С напутственными словами к Виктору Теряеву обратились почетные гости мероприятия. Они поблагодарили его за многолетнюю службу, плодотворное взаимодействие и пожелали доброго пути на новом этапе жизни. Кульминацией церемонии стал момент прощания со знаменем. Преклонив колено, Виктор Теряев отдал дань уважения символу ведомства и традициям, которые он укреплял на протяжении долгих лет своей службы. Ему вручили памятный штандарт — копию знамени Главного управления МЧС, как символ неразрывной связи с коллективом и уважением сослуживцев.

«Служба в МЧС России — это не просто работа. Это призвание и образ жизни. Глядя на вас, я испытываю огромную гордость. Мы прошли с вами плечом к плечу через десятки сложнейших чрезвычайных ситуаций, и каждый раз я видел перед собой не просто сотрудников, а настоящих героев — людей с несгибаемой волей и большим сердцем. Для меня большая честь, и я благодарен судьбе за предоставленную возможность возглавлять, без преувеличения, лучшее Главное управление в системе МЧС России. За последние пять лет мы вместе добились главного: количество техногенных пожаров в Свердловской области сократилось на 41%, а гибель людей на них на 35%. За этими цифрами — спасенные жизни и ваш ежедневный труд», — отметил Виктор Теряев.

Генерал-лейтенант почтил минутой молчания память коллег, отдавших жизни при исполнении служебного долга, поблагодарил ветеранов за их неоценимый вклад и напутствовал молодых сотрудников учиться у старших товарищей, перенимать опыт и беречь честь мундира.

По многовековой традиции пожарной охраны, символизирующей завершение ратного труда, состоялась традиционная церемония — смывание «гари и копоти». Виктор Теряев смыл гарь и копоть, накопленную за более чем 40 лет безупречной службы. Эта церемония знаменует окончание активного служебного пути, очищение перед новым этапом жизни — жизнью ветерана, хранителя традиций и наставника для будущих поколений огнеборцев.

Виктор Владимирович Теряев окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 1989 году. До июня 1992 года проходил службу в Министерстве обороны Российской Федерации. В июне 1993 года начал путь в Государственной противопожарной службе в должности инспектора группы государственного пожарного надзора 53-й самостоятельной военизированной пожарной части управления внутренних дел Тюменской области. С июня 2018 года возглавлял Главное управление МЧС России по Свердловской области. За период службы руководил тушением множества сложных пожаров и ликвидацией крупных чрезвычайных ситуаций. Виктор Теряев награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге открыли музей, посвященный истории пожарной службы.