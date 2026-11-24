С 19 по 21 ноября в Ярославле состоялся финал юбилейной, XV Международной премии по событийному туризму Russian Event Awards, в которой приняли участие 294 проекта из 51 региона России и Республики Беларусь. По итогам очных защит перед экспертами свердловские муниципалитеты завоевали семь наград. Больше всего призов забрал Каменск-Уральский, чьи фестивали и туристический календарь отметили сразу в трех номинациях за развитие ремесел, индустриального наследия и системную работу с туристами.

Международная премия Russian Event Awards вручается с 2012 года и считается одной из главных отраслевых наград в сфере событийного туризма. Она объединяет организаторов фестивалей, городских праздников, музейных программ и туристических кластеров, помогая территориям продвигать локальные бренды и привлекать путешественников. В 2026 году на соискание премии подали 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. После восьми отборочных этапов до финальных презентаций в столице Золотого кольца дошли около 40% участников. Организаторами финала выступили экосистема «Россия вдохновляет на путешествия» и правительство Ярославской области.

Самого высокого результата среди уральцев добился Каменск-Уральский. Главную награду городу принес XXI Фестиваль колокольного звона «Каменск-Уральский – колокольная столица». Он занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел». Традиционный летний праздник звонарного искусства ежегодно собирает мастеров со всей страны и остается одной из главных визитных карточек города.

Еще два приза Каменск-Уральский получил за продвижение территории и сохранение заводской истории. Второе место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» жюри присудило «Календарю событий 2026. Каменск-Уральский». Кроме того, специальный диплом в номинации лучших исторических событий завоевал десятый фестиваль «Музы и пушки» – эксперты отметили его за возрождение аутентичных технологий обработки металла через историческую реконструкцию.

Успешно представили регион в Ярославле еще два свердловских города. Сразу три бронзовые награды увез Богданович: третьи места в своих номинациях заняли гастрономический фестиваль «НаКартошку», XXIII областное народное гуляние «Кашинский хоровод» и региональный военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отметили организаторы и Первоуральск. Визит-центр муниципального округа с проектом «Гастрономический фестиваль трубочек» получил специальный приз от партнера премии – сертификат на проведение экспертной сессии по работе с блогерами.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Каменском районе на стыке трех регионов прошел географический диктант.