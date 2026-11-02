Свердловский бизнес-омбудсмен призвала приостановить взимание штрафов за въезд грузовиков в центр Екатеринбурга

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх призвала приостановить взимание штрафов за въезд грузовиков в центр Екатеринбурга до появления четких правил их пропуска. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

С 1 июля 2026 года в Екатеринбурге заработала автоматическая фотовидеофиксация въезда в центр – зону действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». Под нее подпадают грузовики массой более 3,5 тонн, а также тракторы и самоходные машины. По данным ГИБДД, с 1 июля по 15 октября вынесено более 2,9 тыс. постановлений о штрафах в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Проблема в том, что понятных правил проезда грузовиков к объектам обслуживания в центре нет. Штрафуют не только тяжелые машины, которые везут материалы на стройки, но и мусоровозы, автобетоносмесители, самосвалы. Перевозчики не могут построить маршрут к объекту без риска штрафа», – пояснили в пресс-службе.

В ходе обсуждения проблемы запланировано создать рабочую группу и выработать конкретные решения с учетом интересов всех сторон.

«Я предложила приостановить работу камер видеофиксации, пока вопрос не будет обсужден на рабочей группе и пока не появится понятный механизм пропусков с реестром, к которому сможет подключаться ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. — прим. «ОГ»). Штрафы не должны становиться для бизнеса платой за отсутствие понятных правил», – отметила Елена Артюх.

Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что проблема системная: от нормального проезда грузовиков зависит работа строек, магазинов и коммунальных служб города.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская госавтоинспекция подвела итоги рейда «Безопасная дорога».