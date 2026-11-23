Жители Орджоникидзевского района обратились к депутату, руководителю фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексею Вихареву с просьбой защитить площадку для дрессировки собак на ул. Машиностроителей, 5 — на её месте строят торговый центр.

«Кинологическая служба работала по этому адресу больше с 1980-х. Здесь занимались не только социализацией и воспитанием собак, но и готовили будущих кинологов, инструкторов. Равноценных зон для дрессировки в районе нет», — рассказал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Депутат отметил, что инициативная группа собрала почти 400 подписей в защиту площадки. Просят либо оставить им прежнее место, скорректировав план застройки, либо предоставить другой участок. При этом собаководы отмечают, что стандартные дог-парки для выгула собак не подходят: на них нет специальных снарядов для дрессировки, не соблюдены нормативы по удаленности от жилых домов и соцобъектов. Подходящие территории в других микрорайонах тоже не выход: регулярно ездить с Эльмаша и Уралмаша на Уктус, Сортировку или Юго-Западный проблематично.

«Подключился к решению проблемы. Дело важное и нужное! Особенно учитывая большое число собаководов в нашем городе», — резюмировал Алексей Вихарев.

Жительница Чкаловского района Ольга Юрьевна высказали недовольство по поводу изменения автобусного маршрута №52. Если раньше он ехал по улице Бисертской, связывая Елизавет с Вторчерметом и центром города, то с 1 ноября перенаправлен по улице Селькоровской до Южной подстанции, без заезда на Елизавет. В результате, по словам жителей, стало сложнее добираться из одного микрорайона в другой, а альтернативный маршрут №57 ходит редко, ждать на остановке приходится по 40 минут.

«Общественный транспорт должен работать для людей, а не против! Обязательно разберёмся!» — отметил Алексей Вихарев.